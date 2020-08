COVID-19: Montréal parmi les villes les plus touchées en Occident

Montréal figure parmi les villes les plus touchées par la pandémie de COVID-19 en Occident, confirment de nouvelles données de surmortalité parues cette semaine. À la mi-avril, au plus fort de la crise, on y a notamment enregistré trois fois plus de morts qu’à la normale. Si la situation de Montréal a été moins catastrophique que celle de Madrid, en Espagne, elle est toutefois pire que celle de Milan, dans le nord de l’Italie.