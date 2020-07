L'Auberge aux Trois Pignons a enregistré 28 cas positifs (21 résidants et sept travailleurs) et trois décès de la COVID-19.

Québec enquêtera sur l’éclosion à la résidence pour aînés Auberge aux Trois Pignons, dans la région de Québec, a annoncé la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, en point de presse mardi matin.

Ariane Krol

La Presse

« Un propriétaire de résidence privée pour aînés, dans sa certification, a l’obligation, d’aviser immédiatement le CISSS et le CIUSSS s’il a des difficultés dans son établissement », a déclaré la ministre Blais.

Interrogée à savoir si cette résidence avait avisé le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, Mme Blais a marqué un silence. « On veut connaître la rapidité avec laquelle ç'a été fait: ça a pris combien de temps avant que ça se fasse », a-t-elle finalement répondu. « On veut avoir le portrait juste. C'est la raison pour laquelle on demande une enquête indépendante. »

Cette annonce est faite après que deux médecins eurent sonné l’alarme en fin de semaine.

« On est ébranlées, très perturbées par ce qu’on a vu », ont confié les deux médecins au quotidien Le Soleil, en dénonçant le manque de personnel.

À ce jour, l'établissement privé a enregistré 28 cas positifs (21 résidants et sept travailleurs) et trois décès, a indiqué le CIUSSS de la Capitale-Nationale à La Presse mardi.