Cent quarante-cinq nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés lundi au Québec, portant le nombre total de personnes infectées à 58 728.

La Presse canadienne

La province n’a toutefois répertorié aucun nouveau décès ; le total demeure donc de 5667.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté de trois, pour atteindre un total de 200. Parmi celles-ci, sept se trouvent aux soins intensifs, une diminution de trois.

Un total de 12 344 prélèvements ont été réalisés le 25 juillet.

Au Canada

On compte actuellement 114 032 cas confirmés au pays.

Distribution des cas au Canada, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux : 58 728 cas au Québec, dont 5667 décès ; 38 799 cas en Ontario, dont 2764 décès ; 10 086 cas en Alberta, dont 178 décès ; 3419 cas en Colombie-Britannique, dont 191 décès ; 1178 cas en Saskatchewan, dont 16 décès ; 1067 cas en Nouvelle-Écosse, dont 63 décès ; 381 cas au Manitoba, dont sept décès ; 266 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès ; 170 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès ; 36 cas à l’Île-du-Prince-Édouard ; 14 cas au Yukon ; cinq cas dans les Territoires du Nord-Ouest, tous guéris ; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

Les autres nouvelles de la journée

La crise provoquée par la pandémie du nouveau coronavirus a laissé des traces parmi les Canadiens, car bon nombre d’entre eux manifestent de l’inquiétude face à la reprise d’activités de la vie quotidienne qui étaient tout à fait normales il y a quelques mois à peine.

Selon une étude de Statistique Canada, les craintes persistent chez certaines catégories de la population, malgré le déconfinement généralisé.

Les personnes âgées de 65 ans et plus ont exprimé les plus hauts niveaux d’inquiétude. Ainsi, 67 % d’entre elles ont dit être très préoccupées par les risques pour la santé associés aux rassemblements de grands groupes.

Par ailleurs, les joueurs du Canadien de Montréal se sont dirigés dimanche dans la « bulle » de Toronto, où ils disputeront un match préparatoire dès mardi contre les Maple Leafs.

L’équipe montréalaise reprendra alors le collier après une pause de plus de quatre mois provoquée par la pandémie de COVID-19 — son dernier match s’était soldé par une défaite de 4-2 contre les Predators de Nashville le 10 mars.