Québec est inquiet de la contagion chez les jeunes, a déclaré la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, en conférence de presse à Montréal lundi.

Ariane Krol

La Presse

« Croyez-moi, vous n’avez pas envie de vous retrouver aux soins intensifs », a lancé la ministre Guilbault.

Bien que les adolescents et les jeunes adultes sont peu à risque de décéder de la COVID-19, ils peuvent en subir des conséquences, a souligné Mme Guilbault

Bien que « la situation continue d’être relativement sous contrôle au Québec » et que la province ait une « bonne marge de manoeuvre dans les hôpitaux », « on observe une tendance qui est inquiétante chez nos adolescents et nos jeunes de 15 à 34 ans », a souligné la vice-première ministre.

La contagion chez les jeunes, en particulier dans les bars et les fêtes privées, inquiète parce qu’ils « peuvent devenir des vecteurs de transmission pour des gens qui sont plus vulnérables qu’eux », a également rappelé Mme Guilbault.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Ces déclarations ont été faites alors que 145 nouveaux cas se sont ajoutés au bilan québécois lundi. Les hospitalisations ont également recommencé à grimper pour la première fois depuis le 18 juillet, avec une augmentation de trois patients en 24 heures. Le nombre de malades aux soins intensifs a cependant continué à diminuer, avec trois patients de moins que la veille. De plus, aucun décès ne s’est ajouté au bilan, qui est toujours de 5667 morts depuis le début de la pandémie.