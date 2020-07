COVID-19: le taux de mortalité lié à la santé du cœur, selon une étude

(Toronto) Les chercheurs en cardiologie ont une hypothèse pour expliquer pourquoi le nombre de personnes ayant succombé à la COVID-19 est plus élevé au Canada que dans d’autres pays offrant moins de services de santé : de plus en plus de Canadiens vivent plus longtemps avec une maladie chronique, ce qui les expose à un plus grand risque de mourir du virus.