Le coronavirus continue de regagner du terrain au Québec, avec 142 nouveaux cas de COVID-19 annoncés jeudi, un nombre en hausse depuis deux semaines.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

La majorité des nouveaux cas provient du Grand Montréal. On comptait 54 cas de plus dans la région de Montréal, pour un total de 27 787 depuis le début de la pandémie. On recensait 5886 infections dans la région de Laval et 8278 en Montérégie. Au total, 57 000 Québécois ont été déclarés positifs pour la maladie entre mars et aujourd'hui.

Le bilan s’est aussi alourdi sur le plan des décès avec dix nouvelles victimes, dont un survenu avant le 8 juillet, pour un total de 5646.

Huit personnes de moins étaient hospitalisées, soit 277, et le nombre de patients aux soins intensifs est demeuré inchangé à 20.

Après plusieurs jours de vives critiques concernant l'attente importante dans les cliniques de dépistage sans rendez-vous de la métropole, la santé publique a ajouté de nouveaux points de service ce jeudi. Les Montréalais peuvent se rendre dans Outremont (544 Davaar) ou dans Ahuntsic (9600 Saint-Denis) pour se faire tester. Plusieurs autres cliniques demeurent ouvertes.