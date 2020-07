Les CHSLD de l’hécatombe

Dans certains CHSLD, plus de 40 % des résidants sont morts, selon une analyse des 170 principaux établissements au Québec faite par La Presse. Deux points communs aux 10 pires cas recensés dans ce bilan de la première vague : Laval et le privé non conventionné. Données et témoignages sur les échecs de ces maisons pour aînés face à la COVID-19.