(Ottawa) Le Canada versera 300 millions à l’effort international de lutte contre la COVID-19, a indiqué samedi le premier ministre Justin Trudeau.

La Presse canadienne

M. Trudeau en a fait l’annonce dans le cadre du sommet virtuel Global Goal : Unite for Our Future. Un concert sera diffusé sur les réseaux sociaux à compter de 14 h et rediffusé en soirée, à 20 h, sur les chaînes de télévision anglophones CBC, CTV, Global et City TV.

L’objectif de Global Citizen, qui organise les deux évènements, vise à amasser 42,8 milliards pour lutter contre la pandémie. L’organisation se décrit comme « une communauté de gens qui veulent faire face aux défis les plus importants de la planète et à l’extrême pauvreté ».

M. Trudeau a ajouté que le Canada remettra 180 millions pour faire face aux impacts immédiats de la pandémie sur les plans humanitaire et du développement.

« Il faut qu’on reconnaisse que cette pandémie frappe plus fort sur des populations déjà vulnérables. Il ne faut pas les laisser tomber, a déclaré le premier ministre. On doit travailler main dans la main pour faire en sorte qu’un vaccin soit abordable et accessible pour tous. »

Et le Canada remettra 120 millions à une nouvelle initiative appelée Accélérateur ACT créée en avril par l’Organisation mondiale de la santé, le gouvernement français, la Commission européenne et la Fondation Bill et Melinda Gates pour garantir accès équitable aux traitements médicaux.

L’Accélérateur ACT soutient les organisations, les professionnels de la santé et les entreprises dans leurs efforts pour mettre au point un vaccin, des traitements médicamenteux et des outils de diagnostic pour lutter contre la pandémie.

Les agences d’aide canadiennes et les groupes de militants affirment que la contribution ne représente qu’une fraction de ce qui sera éventuellement nécessaire pour lutter contre la pandémie et pour garantir l’accès des pays pauvres à un vaccin.

Selon Julia Anderson, chef des opérations du Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants (CanSFE), estime que le Canada devrait consacrer 1 % de ses dépenses liées à la COVID-19 aux efforts internationaux.