(Québec) François Legault doit cesser de dire que le Québec a connu une défaite dans les CHSLD et une victoire dans la communauté, estime l’opposition officielle.

Caroline Plante

La Presse canadienne

Encore mercredi, dans une vidéo mise en ligne pour souligner la fête nationale, le premier ministre déclarait : « On a connu une défaite dans nos centres de soins de longue durée, […] mais on ne doit pas oublier que dans le reste de la société, les Québécois ont gagné la bataille ».

En utilisant à toutes les semaines cette ligne de presse, M. Legault tente de « réécrire l’histoire », a insisté en entrevue la cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade.

« Moi, quand j’ai entendu ça la première fois, je me suis dit : "Bien, qu’est-ce que c’est que ça ? Il n’y a pas une défaite et une victoire, il y a une seule bataille qu’on a menée". »

Selon elle, cette bataille s’est soldée par un échec : le Québec compte 5441 décès liés à la COVID-19.

Qui plus est, jamais le premier ministre ne se serait permis de dire une chose pareille si la mort avait frappé des enfants, a renchéri Québec solidaire (QS).

« Imaginez si M. Legault avait dit : "Mis à part dans les pouponnières, on a bien géré ça et on gère bien la crise au Québec". Ça aurait été un scandale total, il ne se serait jamais permis de dire ça », a déclaré le député Sol Zanetti.

Selon lui, il est « très problématique » que le premier ministre fasse le bilan de la pandémie au Québec « en excluant les aînés ».

« C’est comme si en ce moment il disait : "Écoutez, la situation des incendies de forêt au Québec, si on exclut le Lac-Saint-Jean, ça va très bien, c’est sous contrôle". Dire ça, c’est dire : "Le Lac-Saint-Jean, ça ne compte pas tant que ça".

« Quand on dit : "À part les CHSLD au Québec, on gère bien la crise et on peut se féliciter », bien on est en train de dire : "Les aînés, c’est moins grave”. C’est ça que ça sous-entend », a-t-il martelé.