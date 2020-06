(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau a adressé un sévère blâme aux provinces, leur reprochant d’avoir failli à leur tâche de protéger les personnes âgées vulnérables.

C’est en réagissant aux troublantes conclusions d’un rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) qu’il a balancé ce reproche à l’intention de ses partenaires. Selon l’analyse, la proportion de décès dus à la COVID-19 au Canada survenus dans des établissements de soins de longue durée est environ le double de la moyenne des autres pays développés.

« C’est leur responsabilité et c’est eux qui ont échoué à bien protéger nos aînés pendant cette pandémie », a lancé Justin Trudeau en parlant de ses homologues provinciaux et territoriaux.

Les données de l’ICIS comparent le bilan du Canada à celui de 16 autres pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Au 25 mai, la proportion de décès liés à la COVID-19 en établissement de soins de longue durée variait de moins de 10 % en Slovénie et en Hongrie à 31 % aux États-Unis et à 66 % en Espagne.

Au Canada, on en a recensé 81 %.

« Je suis profondément préoccupé, a laissé tomber le premier ministre lors de son allocution quotidienne à Rideau Cottage.

Le premier ministre a ainsi de nouveau enjoint les premiers ministres des provinces et territoires à dire oui au transfert ciblé de 14 milliards de dollars que le fédéral a mis sur la table, et que certains d’entre eux, dont François Legault, critiquent en raison des conditions y étant rattachées.

« C’est pour ça qu’on a offert 14 milliards, incluant de l’argent pour nos aînés […] pour améliorer la situation. Et on espère que les provinces vont accepter cet argent et faire les changements nécessaires », a-t-il plaidé.

Il est arrivé à Justin Trudeau de déplorer, dans des conférences de presse antérieures, le fait que le système de santé avait laissé tomber les aînés et les plus vulnérables de la société, mais il n’était pas allé jusqu’à blâmer directement les provinces et territoires.

Il l’a fait à quelques heures du 15e entretien téléphonique hebdomadaire avec ses homologues.

