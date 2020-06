Traquer les effets de la maladie sur le cerveau

Confusion, troubles de mémoire, problèmes de sommeil, délire : des rapports de plus en plus nombreux suggèrent que la COVID-19 peut entraîner des problèmes cognitifs. Qu’est-ce qui les cause exactement ? Et ces dommages sont-ils réversibles ou permanents ? Une ambitieuse étude internationale dirigée à partir du Canada veut y voir clair.