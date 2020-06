(Québec) Le premier ministre François Legault n’ira pas se faire tester pour la COVID-19, même si une employée du Parti libéral du Québec (PLQ) qui œuvre à l’Assemblée nationale a possiblement contracté la maladie.

Caroline Plante

La Presse canadienne

Réagissant à brûle-pourpoint mardi, l’attaché de presse du premier ministre, Ewan Sauves, a indiqué que M. Legault était « en pleine forme » et ne ressentait pas le besoin d’aller se faire tester.

« M. Legault fait très attention », a-t-il dit, en ajoutant que le premier ministre portait le masque lors de ses déplacements et respectait les consignes de distanciation sociale.

Or, au Parti québécois (PQ), la consigne a vite été donnée à « tous les membres de l’équipe » qui ont pu se trouver à proximité de la recherchiste en question d’aller se faire tester dès que possible.

M. Legault, plusieurs de ses ministres, des journalistes et des employés de l’Assemblée nationale étaient présents à l’Assemblée nationale lundi pour l’annonce du remaniement ministériel.

Au même moment, les membres de la Commission des transports et de l’environnement (CTE) siégeaient pour étudier le projet de loi 44 sur le Fonds vert.

Ajournement des travaux

La nouvelle d’un possible cas de COVID-19 a provoqué la surprise au parlement, mardi.

Les élus ont appris que la recherchiste libérale rattachée à cette commission avait ressenti des symptômes du coronavirus et allait se faire tester.

L’étude du projet de loi 44 a été annulée pour la journée.

La présidente de la CTE, Agnès Grondin, a déclaré mardi qu’elle ajournait les travaux jusqu’à jeudi, par mesure préventive, « compte tenu de l’entente qui a été passée entre les leaders ».

Le PLQ avait rapidement informé les autres partis par courriel.

« La recherchiste au PL44 aurait eu des symptômes ce matin, elle ira passer le test COVID », a écrit Anik Montminy, directrice de cabinet du leader parlementaire de l’opposition officielle.

« Je n’en sais pas plus à ce moment-ci. Les députés qui l’ont côtoyée ont respecté les règles de distanciation, mais on ne veut pas prendre de chance, certains d’eux sont plus âgés (M. Birnbaum et M. Leitão) », a-t-elle ajouté.

« La personne est en attente du résultat de son test, a plus tard affirmé la porte-parole de l’Assemblée nationale, Julie Champagne. Elle applique toutes les consignes à suivre pour la personne en attente d’un test ou du résultat d’un test pour la COVID-19. »

Mme Champagne a ajouté que l’Assemblée nationale avait immédiatement informé la Direction de la santé publique. Une liste des gens avec qui la personne manifestant des symptômes a été en contact étroit a été constituée afin de faciliter l’enquête, a-t-elle dit.

Par ailleurs, le porte-parole de Québec solidaire en santé, Sol Zanetti, n’a pas cru bon d’annuler son point de presse à l’Assemblée nationale mardi matin.

« Si l’Assemblée avait jugé, avec les informations qu’ils ont, qu’il fallait annuler les points de presse, évidemment qu’on l’aurait fait », a-t-il affirmé en entrevue téléphonique.