(Québec) Une employée de l’aile parlementaire du Parti libéral du Québec (PLQ) a ressenti des symptômes de la COVID-19 et se fera tester.

Caroline Plante

La Presse canadienne

Cette nouvelle a provoqué la surprise à l’Assemblée nationale, mardi. L’étude détaillée du projet de loi 44 sur le Fonds vert, à laquelle participait cette employée, a dû être annulée pour la journée.

La présidente de la commission des Transports et de l’environnement, Agnès Grondin, a déclaré qu’elle ajournait les travaux jusqu’à jeudi prochain, « compte tenu de l’entente qui a été passée entre les leaders ».

Le PLQ avait informé à 9 h 35 les autres partis par courriel. « Mon whip vient de m’informer de leurs échanges avec le cabinet du Président. La recherchiste au PL 44 aurait eu des symptômes ce matin, elle ira passer le test COVID », a écrit Anik Montminy, directrice de cabinet du leader parlementaire de l’opposition officielle.

« Je n’en sais pas plus à ce moment-ci. Les députés qui l’ont côtoyée ont respecté les règles de distanciation, mais on ne veut pas prendre de chance, certains d’eux sont plus âgés (M. Birnbaum et M. Leitão) », a-t-elle ajouté.

La veille, le premier ministre François Legault, plusieurs ministres, des journalistes et des employés de l’Assemblée nationale étaient sur les lieux pour l’annonce du remaniement ministériel.