Cette fois, le réseau de la santé était (largement) prêt. La deuxième vague de chaleur à s’abattre sur le Québec en 2020 a pu être accueillie à grand renfort de climatisation dans les CHSLD. Ailleurs dans la société, on s’adapte aussi à la température tropicale qui s’installe sur le Québec pour marquer le début officiel de l’été.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Après avoir été pris de court par une canicule-surprise en mai, le réseau de la santé a mis les bouchées doubles pour fournir de l’air frais aux patients, résidants et professionnels de la santé.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Une masse d’air chaud et humide recouvre le sud de la province pour encore quelques jours et pousse le mercure bien au-delà des 30 °C, avec une sensation plus près de 40 o C avec l’humidex à Montréal.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Environnement Canada prévoit que la chaleur accablante durera jusqu’à mardi.

Température ressentie de 40 oC

Une masse d’air chaud et humide recouvre le sud de la province pour encore quelques jours et pousse le mercure bien au-delà des 30 °C, avec une sensation plus près de 40 oC avec l’humidex à Montréal. « Les températures seront de quelques degrés plus élevées dans les zones fortement urbanisées, indique Environnement Canada. Le sentiment d’inconfort sera donc particulièrement prononcé dans ces zones. » L’agence prévoit que la chaleur accablante durera jusqu’à mardi.

Des milliers de climatiseurs installés

Après avoir été pris de court par une canicule-surprise en mai, le réseau de la santé a mis les bouchées doubles pour fournir de l’air frais aux patients, résidants et professionnels de la santé qui composent déjà avec les mesures anti-COVID : la chaleur peut rapidement devenir intolérable sous un masque et une visière. « Toutes sortes de machines ont été installées dans le dernier mois. Il y a des milliers de climatiseurs portatifs qui sont sortis, des appareils de fenêtre, de grosses machines », a dit Luc Despatie, patron de Loue-Froid. « On estime qu’on a fait 75 % du travail. » Des hôpitaux, comme Maisonneuve-Rosemont et Sacré-Cœur à Montréal, profitent aussi de systèmes externes de climatisation.

L’État paiera

La ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, s’est réjouie des progrès réalisés depuis la canicule de la fin mai sur le plan de la climatisation, en entrevue avec La Presse. « Je ne pourrais pas vous dire que 100 % des CHSLD sont climatisés, mais ce que nous avons réussi à faire, c’est que le gouvernement va absorber les frais de tous les CHSLD en zone climatique très chaude ou chaude et en zone COVID-19, à la fois pour les climatiseurs portatifs, ou mobiles », a-t-elle expliqué. L’État « va payer l’installation, l’entretien, l’électricité ». Le gouvernement est aussi à la recherche d’une solution permanente pour conditionner l’air dans ses CHSLD occupant des bâtiments vétustes.

Pour les sans-abri aussi

Les résidants des CHSLD ne sont pas les seuls à souffrir de la chaleur. Les sans-abri sont particulièrement à risque de développer des problèmes sérieux liés à ces températures extrêmes, parce que leur état de santé est souvent fragile et parce qu’ils n’ont pas facilement accès à des espaces climatisés. « On essaie de les encourager à rester à l’intérieur », dans des centres de jour climatisés, tout en respectant la distanciation sociale, a dit Sam Watts, le PDG de Mission Bon Accueil. Ses équipes distribuent aussi des bouteilles d’eau, mais doivent travailler à convaincre les sans-abri de ne pas les partager, COVID-19 oblige…

Des piscines montréalaises ouvrent

Montréal s’adapte à la chaleur, avançant l’ouverture de certaines de ses piscines. Les baigneurs sont toutefois invités à arriver en maillot de bain et couverts de crème solaire. Les vestiaires seront fermés pour limiter la propagation de la COVID-19, mais les toilettes demeureront ouvertes. Des refuges climatisés seront aussi ouverts. Il faut consulter le site internet de la Ville de Montréal afin de connaître leur emplacement, ainsi que la liste des piscines qui ouvriront leurs portes. D’autres municipalités, comme Longueuil, ont émis une interdiction d’arrosage des pelouses afin de limiter la consommation d’eau de la population.

— Avec la collaboration d’Isabelle Hachey, La Presse