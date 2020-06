Les préposés plus touchés par le virus que les autres travailleurs de la santé

Les préposés aux bénéficiaires sont les travailleurs de la santé les plus largement représentés parmi ceux qui ont été infectés par la COVID-19 depuis le début de la pandémie dans trois secteurs de Montréal et à Laval. Impossible toutefois d’obtenir un décompte précis pour l’ensemble du Québec, puisque des établissements de santé refusent de diffuser des données « pour des raisons de confidentialité » et que le ministère de la Santé et des Services sociaux affirme ne pas avoir cette information.