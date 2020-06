« La COVID-19 a tué la raison »

Aux tout premiers jours de mai, elle partait encore régulièrement courir dans le parc, près de chez elle. Un mois plus tard, voilà qu’elle combat deux cancers fulgurants, une embolie pulmonaire et une phlébite. Et elle est toute seule à encaisser cela, les visites demeurant interdites à l’hôpital Pierre-Boucher, à Longueuil.