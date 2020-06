La coroner en chef du Québec, Me Pascale Descary, déclenche une « vaste enquête publique sur certains décès survenus au cours de la pandémie de COVID-19 dans les CHSLD » et autres milieux d’hébergements pour aînés.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

La coroner et avocate Me Géhane Kamel présidera cette enquête. Elle sera pour l’occasion accompagnée de Dr Jacques Ramsay, un coroner ayant une formation médicale, affirme le Bureau du coroner mardi.

« Il est important de rappeler que les coroners interviennent dans les cas de décès violents, obscurs ou qui pourraient être liés à de la négligence. Les décès survenus hors de ces balises, dont ceux qui découlent uniquement d’une infection au coronavirus, ne sont pas investigués par les coroners », précise le Bureau du coroner.

L’enquête publique analysera donc les décès ayant « fait l’objet d’un avis au coroner en raison de son caractère violent, obscur ou parce qu’il est possiblement lié à de la négligence » survenus entre le 12 mars et le 1er mai dans un CHSLD, une résidence privée pour aînés ou un autre milieu de vie pour personnes vulnérables ou en perte d’autonomie.

« Lorsque les causes et les circonstances de chaque décès auront été établies, Me Kamel pourra élargir la réflexion sur le sujet, notamment en entendant des témoins et des acteurs privilégiés de l’hébergement des personnes âgées au Québec. Ces démarches permettront ultimement à Me Kamel de formuler des recommandations dans le but d’éviter d’autres décès et de protéger la vie humaine », écrit le Bureau du coroner mardi.

En avril, le Bureau du coroner avait aussi ouvert une enquête sur les décès survenus au CHSLD privé Herron de Dorval. « L’analyse portera donc dans un premier temps sur les faits entourant les décès recensés dans cet établissement. Par la suite, Me Kamel et son équipe sélectionneront des décès dans plusieurs types de résidences et dans plusieurs régions afin de dresser un portrait représentatif de la situation à l’échelle provinciale », explique-t-on.

La pandémie de COVID-19 a été particulièrement violente au Québec dans les CHSLD et les résidences pour aînés. Sur les 5293 décès causés par le coronavirus dans la province en date du 16 juin, 3642 provenaient de CHSLD, 932 de résidences pour aînés (RPA) et 234 de ressources intermédiaires (RI).

La date des premières audiences de cette enquête sera dévoilée ultérieurement.