(Ottawa) La période d'admissibilité à la Prestation canadienne d’urgence (PCU) de 2000 $ par mois est prolongée de deux mois, a annoncé mardi Justin Trudeau, qui a aussi confirmé la prolongation de la fermeture de la frontière canado-américaine pour un mois additionnel.

Mélanie Marquis

La Presse

« Même si on reprend certaines activités, beaucoup de gens ont encore besoin de ce soutien pour payer leurs factures pendant qu’ils cherchent du travail. C’est donc pourquoi aujourd’hui, j’annonce qu’on va prolonger la période d’admissibilité pour la prestation d’urgence de huit semaines », a-t-il déclaré.

« Ça veut dire que si vous touchez la PCU et que vous ne pouvez pas retourner travailler – parce que vous n’arrivez pas à trouver du travail ou que ce n’est pas possible en ce moment – vous allez continuer de recevoir votre 2000 $ par mois », a ajouté Justin Trudeau en conférence de presse à Rideau Cottage.

Il a spécifié qu’au cours des prochaines semaines, le gouvernement allait « étudier les meilleures pratiques internationales, en plus de surveiller l’économie et la progression du virus pour déterminer si on doit apporter des changements au programme pour mieux soutenir les gens ».

« Mais je veux être très clair avec les Canadiens. Notre objectif, c’est de faire en sorte que la PCU fonctionne pour vous. Notre gouvernement va continuer d’être là pour vous. La pandémie représente un défi sans précédent pour notre pays », a soutenu le premier ministre.

Les libéraux vont en même temps continuer à s’assurer que tous les soutiens, y compris la Subvention salariale d’urgence et l’assurance-emploi, « se complètent pour aider les Canadiens à se remettre sur pied » et offrir le soutien qu’ils méritent pendant cette « période mouvementée », a-t-il plaidé.

En date du 4 juin, 8,4 millions de Canadiens ont touché cette aide directe imposable, ce qui a coûté 43,51 milliards de dollars au trésor public. Environ 1,2 million de Canadiens qui avaient initialement adhéré au programme s’en sont ensuite désistés, selon les données du gouvernement.

La prolongation de la mesure n'est pas tout à fait à la hauteur des attentes du Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC).

«On donne un second souffle, mais un souffle bien court, pour les travailleurs et travailleuses sans emploi et sans accès à l’assurance-emploi. C’est peu, même si cela aidera nombre de travailleurs et travailleuses à passer les deux prochains mois», a réagi dans un communiqué Pierre Céré, porte-parole du CNC.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, avait réclamé quatre mois d'extension et avait présenté cette demande une condition pour leur appui au vote de confiance sur les subsides qui se tiendra mercredi aux Communes.

Quant au leader bloquiste Yves-François Blanchet, il plaidait encore mardi matin en conférence de presse que les critères devaient être modifiés pour éviter que la PCU n'agisse comme un frein à un retour au travail dans un contexte de déconfinement.

Les libéraux ont inclus dans le projet de loi C-17 déposé mercredi passé des retouches aux critères de la PCU, ainsi que de sévères sanctions pour les personnes qui tenteraient de toucher frauduleusement ce chèque.

La mesure législative est cependant bloquée, le gouvernement Trudeau n’ayant pas réussi à négocier un terrain d’entente avec les partis de l’opposition. Se trouvait aussi dans le projet de loi un plan d'aide directe pour les gens souffrant d'un handicap.

La frontière fermée jusqu’au 21 juillet

Le premier ministre a par ailleurs confirmé mardi une information qui avait déjà commencé à circuler : le Canada et les États-Unis se sont entendus pour prolonger de 30 jours, jusqu’au 21 juillet, les mesures frontalières qui sont déjà en place.

« C’est une décision qui va protéger les gens des deux côtés de la frontière alors qu’on continue de lutter contre la COVID-19 », a-t-il argué. Les déplacements non essentiels sont interdits entre les deux pays depuis le 21 mars dernier.