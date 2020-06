Les ventes de cigarettes légales explosent depuis le début de la pandémie

Quelque 460 millions de cigarettes légales de plus se sont vendues au Canada en mai et juin, comparativement à la même période l’an dernier, ce qui fait dire aux compagnies de tabac et aux dépanneurs que la pandémie de COVID-19 permet de constater que la contrebande occupe une place très importante au Québec et au pays, peut-être même plus qu’on ne le croit.