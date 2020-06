Il est maintenant recommandé pour les enfants de 16 ans et moins d’observer entre eux une distanciation d’un mètre.

Les élèves et les enseignants retrouveront la « quasi-normalité » dans les écoles l’automne prochain, a déclaré mardi le directeur de la santé publique Horacio Arruda en annonçant que les enfants de moins de 16 ans devront maintenant respecter une distance d’un mètre entre eux.

Marie-Eve Morasse

La Presse

En septembre à l’école, « les choses seront légèrement différentes » de ce qu’elles étaient avant, a précisé le conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Dr Richard Massé.

« Dans la plupart des endroits, les étudiants pourront être présents en classe à temps plein, c’est très important pour l’apprentissage. Mais en même temps, il y aura des différences sur les mouvements des groupes et à l’intérieur des mêmes groupes », a expliqué le Dr Massé.

« Ça ne sera pas exactement pareil [comme avant], mais les choses peuvent évoluer », a ajouté Horacio Arruda.

Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur Jean-François Roberge présentera mardi le scénario de retour à l’école privilégié par Québec. Deux scénarios étaient encore sur la table : un retour à temps partiel ou un retour à temps complet.

Les annonces faites lundi par la Santé publique donnent un aperçu de la composition des classes cet automne. Il est maintenant recommandé pour les enfants de 16 ans et moins d’observer entre eux une distanciation d’un mètre, mais les deux mètres demeurent entre les enfants et les enseignants, et entre les enseignants entre eux.

« La création de bulles, ou de petits groupes, de quatre à six enfants ou jeunes permettra de diminuer la distanciation entre eux. Dans les régions où le retour en classe s’est fait dans les dernières semaines, les nouvelles sont très bonnes jusqu’à maintenant », a déclaré le Dr Arruda, rappelant qu’aucun enfant n’a été atteint gravement par la COVID-19.

Ces bulles, dit-il, vont faciliter l’investigation dans le cas où la COVID-19 s’inviterait dans une école.

Qui fera respecter la distance d’un mètre entre les élèves en classe ? « Il va y avoir des moments où ce sera moins [qu’un mètre] », a reconnu le docteur Horacio Arruda. Il a expliqué qu’il y aurait des petits groupes de quatre ou cinq enfants à l’intérieur même des classes où les enfants pourront « se toucher, jouer avec le même matériel ».

Au secondaire, tout porte à croire que les élèves resteront dans un même groupe le plus souvent possible, une solution proposée par certains acteurs du réseau scolaire.

« En milieu scolaire, quand on parle de créer des bulles, on ne veut pas que les bulles changent tout le temps, parce qu’on se trouverait à exposer les gens continuellement à de nouveaux pathogènes », a déclaré le conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Dr Richard Massé.

La semaine dernière, plusieurs pédiatres ont appelé Québec à lever la règle des deux mètres de distance pour les enfants.