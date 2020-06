Stéphane Laporte Chronique

La cure de silence

Et si Justin Trudeau avait trouvé le remède à la pandémie, sans le vouloir ? Toutes les grandes découvertes se font sans qu’on le veuille. Vous savez, quand il a répondu à la question d’un journaliste, à propos des agissements de Donald Trump, par un long silence de 21 secondes. Durant 21 secondes, aucun mot ne sortait de sa bouche, aucune gouttelette non plus. Pas de danger de choquer le géant américain. Pas de danger de contaminer le Canadien moyen.