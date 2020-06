IMAGE FOURNIE PAR AUCKLAND TRANSPORT

Depuis la fin mars, l’application mobile d’Auckland Transport (AT), la société de transports publics de la métropole de la Nouvelle-Zélande, informe ses usagers en temps réel du degré d’entassement des passagers dans les bus qui arrivent, ce qui permet d’opter d’avance pour attendre un autobus moins plein, si on souhaite garder une plus grande distance avec les autres usagers. Ici, la STL sera la première à offrir cette info à ses clients.