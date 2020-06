Ils ne sont plus que 750 soldats, dont seulement 400 qui travaillent dans les CHSLD, les autres étant affectés à la supervision de l’opération, un « ratio » que M. Legault a également dénoncé.

Soldats dans les CHSLD: Québec et Ottawa discutent toujours

(Ottawa) Vendredi, date de l’échéance de la mission militaire dans les CHSLD du Québec, le gouvernement Legault était encore en discussion avec Ottawa pour la suite des choses.

Lina Dib

La Presse canadienne

Jeudi, la demande du premier ministre québécois était toujours aussi ferme.

« Je n’ai toujours pas eu de réponse à savoir qu’est-ce qu’il y a de plus urgent au Canada ou à l’étranger que de s’occuper de nos aînés dans les CHSLD », a lancé François Legault, en insistant sur son besoin d’au moins 1000 soldats jusqu’au 15 septembre.

Ils ne sont plus que 750, dont seulement 400 qui travaillent dans les CHSLD, les autres étant affectés à la supervision de l’opération, un « ratio » que M. Legault a également dénoncé.

À Ottawa, jeudi, Justin Trudeau et ses ministres laissaient entendre de plus en plus clairement que l’appui fédéral pourrait prendre d’autres formes que militaire. En début de semaine, le ministre fédéral de la Sécurité publique Bill Blair évoquait la participation de la Croix-Rouge canadienne.

« Ce ne sera pas nécessairement les militaires, dans le même nombre, jusqu’au 15 septembre », a déclaré M. Trudeau, à son point de presse jeudi.

Pendant ce temps, aux Communes, la vice-première ministre Chrystia Freeland a tenu à souligner que l’engagement de son gouvernement ne liait pas forcément les militaires.

« J’étais journaliste alors j’essaie de choisir les mots très précis. Ce que j’ai dit, ce que je répéterai, c’est que le Canada sera là », a déclaré Mme Freeland.

Le chef par intérim du Parti conservateur se range résolument dans le camp du premier ministre Legault dans ce dossier.

« M. Legault a une requête raisonnable », a suggéré Andrew Scheer, en point de presse, vendredi matin. « Nous sommes [du] côté du premier ministre provincial qui a besoin de ressources additionnelles et c’est le gouvernement fédéral qui laisse tomber les provinces, qui laisse tomber les aînés », a-t-il accusé.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 1989 000 tests administrés au Canada depuis le début de la pandémie. Environ 2 % d’entre eux ont détecté la maladie. On fait passer en moyenne 33 000 tests par jour au Canada.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 97 530 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 7996 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux : 53 485 cas au Québec, dont 5105 décès ; 31 544 cas en Ontario, dont 2487 décès ; 7276 cas en Alberta, dont 151 décès ; 2694 cas en Colombie-Britannique, dont 167 décès ; 1061 cas en Nouvelle-Écosse, dont 62 décès ; 660 cas en Saskatchewan, dont 13 décès ; 300 cas au Manitoba, dont sept décès ; 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès ; 153 cas au Nouveau-Brunswick, dont un décès ; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris ; 11 cas au Yukon, tous guéris ; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris ; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.