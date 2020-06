La pandémie devrait naturellement faiblir avec les beaux jours et revenir avec la bise d’hiver, selon une nouvelle étude. C’est la première fois que la saisonnalité de la COVID-19 est établie.

Mathieu Perreault

La Presse

La sévérité de la COVID-19 en fonction de la latitude, de l’humidité et de la température « correspond au comportement d’un virus respiratoire saisonnier », écrivent les auteurs de l’étude publiée jeudi dans la revue JAMA Network Open. « La modélisation météorologique devrait permettre d’estimer les régions les plus à risque d’une transmission communautaire substantielle de la COVID-19, permettant de concentrer les efforts de santé publique au niveau de la surveillance et de confinement. »

Les épidémiologistes de l’Université du Maryland ont analysé la sévérité de la COVID-19 dans 50 villes du monde entier jusqu’au 10 mars. Ils ont constaté que la pandémie a été plus féroce dans les huit villes situées entre 30 et 50 degrés de latitude, dans l’hémisphère Nord, alors que la température allait de 0 à 10 degrés Celsius et que l’humidité était d’environ 5 %.

Dans les années à venir, le coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, pourrait causer plusieurs vagues par année dans les régions tropicales et frapper l’hémisphère Sud entre juin et septembre, selon les auteurs de l’étude. « Une autre possibilité est qu’avec des efforts intensifs de santé publique, le coronavirus ne sera pas capable de survivre durant l’été dans les tropiques et l’hémisphère Sud, et qu’il disparaisse, comme le SARS-CoV en 2003 (le coronavirus responsable du SRAS, NDLR). Mais le nombre grandissant de cas dans le monde rend cette possibilité de plus en plus improbable. »

Si cette saisonnalité se confirme, la surveillance en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Afrique du Sud, en Argentine et au Chili entre juin et septembre pourra aider à préparer l’hémisphère Nord aux vagues subséquentes de la COVID-19, écrivent les auteurs, comme pour la grippe.