«Nous devons rouvrir les portes de nos provinces et de notre pays»

(OTTAWA) Estimant que le pire de la crise est passé, une coalition représentant une centaine d’entreprises dans le secteur du tourisme, du voyage et de l’hôtellerie presse les gouvernements à « rouvrir les portes de nos provinces et de notre pays » aux Canadiens et à certains visiteurs étrangers.