Les restaurants montréalais pourront rouvrir à partir du 22 juin

(Québec) L’attente achève pour les restaurateurs et la clientèle du Grand Montréal. Les établissements de la Communauté métropolitaine de Montréal, de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Joliette et de la municipalité de L’Épiphanie pourront rouvrir leurs portes dans deux semaines, le lundi 22 juin, soit une semaine plus tard que dans le reste de la province, a annoncé le gouvernement Legault ce lundi. Les rassemblements intérieurs seront aussi autorisés dans les résidences privées, aux mêmes dates pour les mêmes territoires et ce, sur le même modèle qu’à l’extérieur, soit un maximum de 10 personnes vivant à trois adresses différentes. Pour les bars, par contre, aucune date de réouverture n’a encore été annoncée.