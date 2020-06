(Ottawa) Même si l’économie rouvre progressivement, près de trois millions de Canadiens demeurent sans emploi en raison de la pandémie, et il n’est donc pas exclu que pour leur venir en aide, la Prestation canadienne d’urgence (PCU) soit prolongée.

Mélanie Marquis

La Presse

C'est ce qu'a signalé mardi le premier ministre Justin Trudeau, rappelant que la PCU a été mise en place en mars dernier pour donner un coup de pouce aux gens qui avaient perdu leur emploi à cause de la crise sanitaire.

Et même si, « dans les mois à venir, on n’aura plus besoin de la PCU », dans la période de transition, il faudra voir « comment on finit, comment on prend les bonnes mesures », et des discussions sont en cours à ce sujet tant au sein du gouvernement qu’avec les autres partis, a-t-il indiqué.

« Même si l'économie commence à reprendre, on reconnaît très bien que ce n'est pas tous les emplois qui vont revenir bientôt. Les gens vont continuer d'avoir besoin d'aide, et on va faire des annonces dans les jours à venir pour expliquer comment, exactement, on va les aider », a argué Justin Trudeau.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a réclamé un peu plus tôt une prolongation de la PCU pour « encore au moins quatre mois », car selon lui, des Canadiens sont toujours plongés dans la précarité en raison de la crise et ont toujours besoin de ce chèque imposable de 2000 $ par mois.

Le premier ministre Trudeau n'a pas voulu ouvrir davantage son jeu lorsqu'on lui a demandé son avis sur la suggestion néo-démocrate. Mais il a signalé que le fédéral apporterait des « modifications » à la PCU, qui vient à échéance le 4 juillet 2020.

Resserrement des critères d'admissibilité

Les changements sont proposés dans le projet de loi qui sera déposé mercredi aux Communes, que La Presse a pu consulter. Des personnes qui ont perdu leur emploi pourront appliquer « pour toute période de deux semaines comprise dans la période commençant le 5 juillet 2020 et se terminant le 3 octobre 2020 ».

Mais une demande de travailleur sera refusée si celui-ci « ne recommence pas à exercer son emploi lorsqu’il est raisonnable de le faire et lorsque son employeur le lui demande », « ne recommence pas à exécuter un travail pour son compte lorsqu’il est raisonnable de le faire » ou « refuse une offre d’emploi raisonnable alors qu’il est en mesure de travailler », est-il écrit dans ce projet de loi.

Jusqu'à présent, environ 8,4 millions de Canadiens se sont prévalus du programme, pour un coût évalué à quelque 43,5 milliards de dollars. La PCU est nettement plus courue que la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) qui a été déployée par après.

En date du 1er juin, la valeur des subventions versées était chiffrée à 9,4 milliards de dollars. On est ainsi bien loin d'atteindre les 73 milliards de dollars que le gouvernement a prévus pour ce programme visant à maintenir un lien d'emploi entre salariés et employés.

Le gouvernement fédéral, qui incite depuis quelques semaines les entreprises à s'en prévaloir, continuera de passer ce message, a soutenu Justin Trudeau.

Singh désapprouve le projet de loi

Il y a un hic : le programme a été ciblé par des fraudeurs. Les libéraux ont ainsi inclus dans le même projet de loi des dispositions pour les punir. Celui-ci prévoit une amende maximale de 5000 $ « plus une somme ne dépassant pas le double du montant de l’allocation de soutien du revenu qui a été ou aurait été versé par suite de l’infraction » et une peine d'emprisonnement maximale de six mois.

Le premier ministre a promis que les Canadiens qui ont fait des erreurs de bonne foi ne se feraient pas taper sur les doigts.

Mais en matinée, Jagmeet Singh a signalé que sa formation ne donnerait pas son aval à cette mesure législative qui imposerait de lourdes sanctions aux fraudeurs qui ont abusé de la PCU, et dont le brouillon a été obtenu par le quotidien The Globe and Mail, lundi.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Jagmeet Singh

Car selon lui, l’ajout d’une infraction au Code criminel viendra encore toucher de façon disproportionnée les personnes racisées. Et en optant pour cette « nouvelle façon de punir les gens », le premier ministre Justin Trudeau, qui a posé le genou au sol vendredi dernier lors d’une manifestation antiraciale à Ottawa, montre son « hypocrisie », a-t-il déploré.

« Je vous garantis que si le projet de loi est adopté, il y aura plus de Noirs, plus d’Autochtones, plus de gens racisés, de gens pauvres, qui vont être criminalisés et finir en prison », a déclaré Jagmeet Singh, qui préférerait que le fédéral passe par des mécanismes de fiscalité pour récupérer l’argent versé à des gens qui n’auraient pas dû y avoir droit.