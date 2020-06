(Québec) Le Québec franchit mardi la triste barre des 5000 décès causés par la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Selon le plus récent bilan publié par la Santé publique, le nombre de Québécois ayant été tué par le coronavirus atteint désormais 5029, en augmentation de 45 depuis lundi.

Le Québec compte à l’heure actuelle 53 185 cas confirmés de personnes infectées par la COVID-19, en augmentation de 138 cas en 24 heures. 961 personnes sont actuellement hospitalisées dans la province en raison du coronavirus.

Soixante-trois infections s’étaient ajoutées dans la région de Montréal, pour un total de 26 351 ; on en avait ajouté 83 entre dimanche et lundi. On comptait 5617 cas à Laval et 7385 en Montérégie, des hausses respectives de 12 et 36 cas.

La situation était stable partout ailleurs dans la province.

Le premier ministre du Québec François Legault tiendra un point de presse à 11 h 30, accompagné de la ministre de la Santé, Danielle McCann, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda.

-Avec La Presse canadienne