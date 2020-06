(Ottawa) Ottawa ouvre à nouveau les vannes : cette fois, le fédéral offre d'envoyer 14 milliards de dollars en transferts ciblés dans les coffres des provinces afin de leur permettre de rouvrir l’économie de façon sécuritaire et ainsi éviter une deuxième vague.

Tester, tracer et se procurer de l’équipement de protection médical. Ce sont là les éléments essentiels à la réussite du déconfinement post-COVID qui commence à se mettre en branle, alors que les beaux jours sont aux portes des Canadiens et que la menace d’une deuxième vague de la pandémie est bien réelle.

Ottawa répond donc présent afin de permettre aux provinces de réussir l’opération.

Le transfert qui a été proposé aux provinces a été annoncé par Justin Trudeau en conférence de presse à Rideau Cottage, vendredi matin, au lendemain de la 12e conférence téléphonique hebdomadaire avec ses homologues provinciaux et territoriaux.

« C’est de l’argent qui va être utilisé pour acheter de l’équipement de protection individuelle pour les travailleurs, y compris ceux qui travaillent dans le milieu de la santé. Ce seront des fonds pour payer le service de garde, pour offrir plus de financement aux municipalités, pour payer des congés de maladie et pour soutenir les plus vulnérables, comme les aînés qui vivent dans les CHSLD », a-t-il affirmé.

La façon dont l'argent sera dépensé sera dictée par Ottawa, a clarifié le premier ministre.

«Oui, ce seraient des transferts ciblés. [...] Nous avons une idée très claire et partagée sur les éléments qui sont essentiels à cette réouverture sécuritaire», a-t-il dit, sans pour autant fournir de détails sur la façon dont l'argent sera éventuellement réparti. «C’est sûr que la situation est différente d’une province à l’autre. Et notre plan va en tenir compte», a-t-il noté dans son discours.

Il faudra voir comment réagiront les provinces qui, comme le Québec, sont généralement allergiques aux transferts ciblés et préfèrent recevoir des chèques qu’ils peuvent dépenser comme ils le souhaitent dans un champ de compétence qui est le leur, soit celui de la santé dans ce cas.

En conférence de presse, la vice-première ministre Chrystia Freeland a fait valoir que les Canadiens n'ont cure des querelles fédérales-provinciales sur les champs de compétence. Ce qui intéresse la population, c'est la lutte contre la COVID-19 et la relance de l'économie, pas les guerres de juridictions, a-t-elle dit.

Au début de la crise, les provinces et territoires avaient reçu une enveloppe de 500 millions de dollars – un montant qui semble désormais modeste comparativement aux quelque 260 milliards de dollars injectés par le fédéral en aide directe et indirecte aux citoyens et aux entreprises afin de juguler la crise.

Aide pour personnes handicapées

Le premier ministre a par ailleurs annoncé vendredi de l’aide directe pour les personnes en situation de handicap. Le gouvernement évalue à environ quatre millions le nombre de Canadiens qui pourront s’en prévaloir.

« Aujourd’hui, j’annonce qu’un paiement unique non imposable de jusqu’à 600 $ sera versé aux personnes handicapées pour les aider à payer leurs dépenses supplémentaires pendant la crise », a-t-il déclaré.

« On établit également le Volet national pour l’accessibilité en milieu de travail, pour aider les gens à trouver et à garder un bon emploi. Et on investit dans cinq nouveaux projets à travers le pays qui vont aider les personnes handicapées à surmonter les obstacles en milieu de travail », a ajouté M. Trudeau.

Subvention salariale

Talonné depuis des jours par les partis d'opposition sur le recours du Parti libéral à la subvention salariale, le premier ministre s'est engagé à donner l'instruction à la formation dont il est le chef à rendre public le montant qui a été versé au parti afin qu'il rémunère ses employés.

Il n'était pas en mesure de chiffrer de quel montant il s'agissait.

Arrestations d'Autochtones: «disgracieux, honteux»

Alors que des vidéos d’arrestations troublantes d’Autochtones par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont fait surface ces derniers jours, le premier ministre Trudeau a affiché sa déception face à ces images.

Il a affirmé qu’il comptait soulever l’enjeu auprès de ses collègues de cabinet et de la commissaire de la GRC, Brenda Lucki. Déjà, son ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, a dit toute son indignation.

Il a confié avoir « regardé avec dégoût » les images troublantes d’un agent de la GRC au Nunavut qui a utilisé la porte de son véhicule pour renverser un homme inuit marchant le long d’une route à Kinngait, lundi soir.

Le ministre dit également ne pas comprendre comment les policiers envoyés pour faire une évaluation de l'état de santé de Chantel Moore, 26 ans, ont pu finir par faire feu et la tuer lors d'une intervention, jeudi, du côté d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick.

« Ce sont des gestes disgracieux, honteux. On se doit en tant que pays démocratique d’avoir une révision indépendante des gestes qui ont été posés par ceux qui se doivent de protéger les Canadiens », a-t-il fait valoir.

« Dans n’importe quel État de droit, de démocratie pluraliste, on a le devoir de réaliser qu’on fait des erreurs, que les corps de police font des erreurs», a ajouté le ministre Miller.

