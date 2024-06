Le système de soins à domicile est un écosystème complexe et peu performant où une multitude de fournisseurs agissent en vase clos. Avec le vieillissement de la population, le statu quo n’est plus possible. Visite guidée de ce labyrinthe où les usagers se retrouvent trop souvent dans l’impasse…

2031

D’ici 2031, tous les baby-boomers auront franchi la barre des 65 ans. Mais la croissance sera encore plus forte chez les 85 ans et plus, dont la proportion va quadrupler en 50 ans.

22 %

Proportion des dépenses en soins de longue durée que le Québec consacre aux soins à domicile. On est loin des champions comme la Norvège (54 %), le Danemark (46 %) et la Belgique (45 %).

Source : Commissaire à la santé et au bien-être

259 $ par habitant

Somme investie au Québec en soins à domicile et en soins communautaires, ce qui le classe en avant-dernière position parmi toutes les provinces, bien en dessous de la moyenne canadienne (293 $)

Source : Institut canadien d’information sur la santé

3,2 milliards

Somme dépensée par Québec pour les soins à domicile en 2021-2022. Il s’agit d’une augmentation de 72 % par rapport à 2015-2016. Mais les services n’ont pas suivi…

10,7 %

Taux de réponse du système de soins à domicile du Québec, qui livre à peine 25 millions d’heures par année, alors qu’il en faudrait 235 millions.

+ 59 %

21 %

Plus d’un Québécois sur cinq joue le rôle de proche aidant auprès d’un aîné, ce qui place un grand poids sur les femmes, qui forment 58 % des proches aidants.

Source : Observatoire québécois de la proche aidance