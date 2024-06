Maxime Dorais est codirecteur de l’Union des consommateurs. En plus de défendre les droits des consommateurs, l’organisation compte un volet social qui défend les « intérêts des ménages à revenus modestes ». Voici ses propositions pour donner un peu d’air aux familles québécoises.

Abolir les taxes sur les biens essentiels

Pour aider à contrer l’inflation qui grimpe, l’Union des consommateurs propose d’abolir les taxes sur les biens essentiels : service téléphonique de base, matériel scolaire, vêtements d’enfants, électricité, etc.

Quant à la nourriture, Maxime Dorais estime que « l’application des taxes est complexe, voire absurde ».

Pour éviter que les épiceries ne mènent une concurrence déloyale aux restaurants, on y taxe plusieurs articles comme les mets préparés, les aliments sucrés et salés ou les petits formats. Mais il faut avouer qu’il est très difficile de s’y retrouver. Un croissant est non taxé. Un muffin ? Oui… s’il est vendu en paquet de cinq ou moins.

La question des barres tendres est un sujet en soi que j’ai traité récemment en chronique.

Lisez « La bureaucratie de la barre tendre », de Philippe Mercure

Il y a assurément un ménage à faire dans les règles de taxation. Nous, ce qu’on dit, c’est : simplifiez la tâche aux consommateurs tout en allégeant leur fardeau fiscal. Maxime Dorais, codirecteur de l’Union des consommateurs

Il dénonce aussi le fait que les ménages qui ont moins de revenus choisissent souvent les plus petits formats, qui sont plus souvent taxés. Le phénomène vient exacerber la « réduflation » – la réduction des formats sans réduction de prix, ce qui fait que les consommateurs en ont moins pour leur argent.

Construire des logements

C’est un consensus au Québec : il y a urgence de construire plus de logements pour rééquilibrer l’offre et la demande et freiner la hausse des prix. L’Union des consommateurs insiste sur l’importance des logements sociaux, communautaires et abordables.

Hausser l’exemption de base pour l’impôt

Au provincial, en 2023, les contribuables n’ont pas payé d’impôt sur la première tranche de revenus de 17 183 $ ; au fédéral, cette « exemption de base » était de 15 000 $.

L’Union des consommateurs propose de faire passer ce montant à 24 200 $. Pourquoi ce chiffre précisément ? Parce qu’il s’agit de la mesure du panier de consommation pour une personne seule, soit le coût des biens et services jugés essentiels. Cette donnée, établie par Statistique Canada, varie de ville en ville. Le chiffre de 24 200 $ est celui pour Montréal.

La première tranche de 24 200 $ de revenus, on sait qu’elle va servir à la consommation de biens essentiels. Alors, pourquoi l’imposer ? Maxime Dorais, codirecteur de l’Union des consommateurs

Maxime Dorais souligne qu’on pourrait ajuster les taux d’imposition des plus riches pour qu’ils ne profitent pas de cette hausse de l’exemption de base.

Assurance médicaments

Elle est coûteuse et suscite des inquiétudes chez plusieurs observateurs pour l’état des finances publiques. Mais Maxime Dorais juge que l’assurance médicaments proposée par le gouvernement Trudeau (sous la pression du NPD) aidera les familles et créera plus d’équité entre elles.

« Nous sommes contents de voir que ça commence à se mettre en place parce que ce sont des frais importants pour les familles », dit M. Dorais.

Pour l’instant, l’entente entre le NPD et les libéraux ne concerne que les médicaments contraceptifs et ceux contre le diabète. « Nous disons : allons jusqu’au bout dans le déploiement de cette assurance publique universelle à payeur unique, continue M. Dorais. Et assurons-nous de calfeutrer les trous laissés par le système actuel à deux régimes au Québec – les assurés de la RAMQ et les assurés du privé. »

Selon M. Dorais, un bon système d’assurance médicaments finira de toute façon par générer des économies en hospitalisations et dans l’ensemble du système de santé.

De la même façon, l’Union des consommateurs milite pour une assurance dentaire qui couvrirait l’ensemble des frais assumés par les patients. « La santé buccale, c’est un soin de santé comme les autres, il n’y a pas de raison que ce soit traité différemment », dit M. Dorais.

Demander de l’aide L’Union des consommateurs chapeaute plusieurs Associations coopératives d’économie familiale (ACEF), qui peuvent notamment aider les familles à établir des budgets. « Ces gens peuvent réellement aider à faire plus avec moins. Et pas besoin de s’en aller vers une faillite pour demander de l’aide. Ce n’est pas seulement un service de dernier recours », précise Maxime Dorais.

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue