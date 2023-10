PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

« C’est le conseiller en orientation de mon école aux adultes qui m’a parlé de l’évènement aujourd’hui. Avant, je voulais être sage-femme. Mais je pense que l’armée peut me permettre de rendre service aux gens et de combler mon côté aventurière. J’aimerais aider les gens et découvrir le monde. Les histoires d’agressions dans l’armée ? Ça ne me fait pas peur. Il y en a partout. Je sais me défendre. Je pense que j’ai ma place ici. » — Stacy Bissa, 20 ans, originaire du Cameroun