L’ironie est cruelle. À la Barbade, les flots attaquent les côtes et les pluies tropicales lessivent l’île. Malgré cela, la petite île figure parmi les 15 pays qui souffrent le plus du manque d’eau, une situation exacerbée par les changements climatiques. Si bien que les Barbadiens songent maintenant à tirer de l’eau autant du ciel… que de leurs égouts.

(Bridgetown) Que faire quand les puits peinent à tirer de l’eau du sous-sol ? Eco Sky Water a une réponse : l’extraire du ciel.

De la côte, on accède au site de l’entreprise privée par d’étroites routes qui serpentent entre des ranchs, des bouts de jungle et des plantations de canne à sucre.

Derrière le bâtiment principal, deux machines de fabrication israélienne condensent l’humidité de l’air en un bourdonnement continu. Plus loin, un espace gazonné accueille une trentaine de panneaux solaires qui fournissent 90 % de l’énergie nécessaire aux opérations.

PHOTO PHILIPPE MERCURE, LA PRESSE Une trentaine de panneaux solaires fournissent 90 % de l’énergie nécessaire aux opérations de l’entreprise Eco Sky Water.

L’eau recueillie par les machines est envoyée dans des tuyaux, puis embouteillée soit dans des bouteilles de verre réutilisables, soit dans des bouteilles de bioplastique importées de Chine.

Philip Laflouf, directeur des opérations de l’entreprise, me voit grimacer quand il évoque cette dernière option. Je sais que ces plastiques supposément biodégradables le sont souvent moins qu’on le prétend. Et qu’importer des bouteilles de Chine vient avec une forte empreinte carbone.

PHOTO PHILIPPE MERCURE, LA PRESSE Philip Laflouf, directeur des opérations d’Eco Sky Water

Ce n’est pas parfait, nous en sommes conscients. Nous travaillons à établir une usine de bouteilles ici, dans les Caraïbes, probablement à Trinidad. Mais en attendant, il faut réaliser que ce que nous remplaçons, ce sont des bouteilles d’eau importées qui, elles, sont faites de vrai plastique. Philip Laflouf, directeur des opérations d’Eco Sky Water

Il me montre des bacs de bois à l’extérieur où des bouteilles de bioplastique récupérées sont bel et bien transformées en compost.

PHOTO PHILIPPE MERCURE, LA PRESSE Philip Laflouf devant du compost réalisé à partir de bouteilles de bioplastique récupérées.

Le système de bouteilles de verre réutilisables m’enthousiasme davantage. Les clients d’Eco Sky Water sont surtout les restaurants et les hôtels qui tiennent à servir de l’eau en bouteille à leurs clients. Dans les installations de l’entreprise, des employés s’affairent à nettoyer, stériliser, puis remplir ces bouteilles.

Eco Sky Water veut aller plus loin. Elle voudrait distribuer des systèmes qui extraient l’eau de l’air dans les écoles, les bâtiments gouvernementaux, voire les maisons avec de plus petites machines.

PHOTO PHILIPPE MERCURE, LA PRESSE Dans les installations de l’entreprise, les bouteilles de verre sont nettoyées, stérilisées, puis remplies.

PHOTO PHILIPPE MERCURE, LA PRESSE Les clients d’Eco Sky Water sont surtout les restaurants et les hôtels qui tiennent à servir de l’eau en bouteille à leurs clients.

Eco Sky Water voudrait aller plus loin et distribuer des systèmes qui extraient l'eau de l'air.





L’idée vise à soulager un pays qui a toujours manqué d’eau, mais qui voit la situation se dégrader sans cesse. La Barbade compte peu de lacs et de rivières et tire l’essentiel de son eau potable des aquifères souterrains. Mais la hausse du niveau des mers provoque des infiltrations d’eau salée dans l’eau douce, un véritable drame.

« Je pense qu’avec ça, on a un bon argument de vente auprès du gouvernement, dit Philip Laflouf. On ajoute de la nouvelle eau potable dans l’équation et on cesse de transporter de l’eau dans des camions. À mon avis, c’est la façon dont on pourrait le plus aider la Barbade à combattre la pénurie d’eau. »

PHOTO PHILIPPE MERCURE, LA PRESSE L’usine d’épuration des eaux de Bridgetown

Les eaux usées à la rescousse

À l’usine d’épuration des eaux de la capitale, Bridgetown, le gouvernement de la Barbade est en train de considérer une tout autre option contre la pénurie d’eau.

Avec une certaine fierté, Tyrone Lowe, superintendant de l’endroit, nous dirige vers une petite chute d’eau recouverte d’une grille. L’eau qui s’écoule ici vient de subir plusieurs traitements et s’apprête à être rejetée vers l’océan.

Mais M. Lowe grimace soudain en voyant le liquide brun et trouble qui coule devant lui.

« Ouh ! Ce n’est pas très bon, ça », s’exclame-t-il.

Peu habitués à une telle candeur devant les médias, le journaliste suisse et moi qui l’accompagnons le regardons d’un air surpris.

PHOTO PHILIPPE MERCURE, LA PRESSE Tyrone Lowe, superintendant de l’usine d’épuration des eaux de Bridgetown

À la Barbade, on n’a rien à cacher. Cette eau est traitée, n’allez pas croire le contraire. Mais la turbidité est inhabituelle, la qualité est très basse. Tyrone Lowe, superintendant de l’usine d’épuration des eaux de Bridgetown

Selon lui, c’est probablement le fait que l’une des deux unités de l’usine est actuellement en maintenance qui explique la situation.

PHOTO PHILIPPE MERCURE, LA PRESSE Sur la côte ouest de la Barbade, tout un système de canalisations a été construit afin d’évacuer les eaux de pluie provoquées par les tempêtes.

Si je visite l’usine d’épuration de la capitale barbadienne par une journée chaude et humide, ce n’est certainement pas par plaisir. C’est parce que l’endroit illustre toute l’ampleur des défis qu’affronte le pays.

PHOTO PHILIPPE MERCURE, LA PRESSE L’usine d’épuration des eaux de Bridgetown illustre toute l’ampleur des défis qu’affronte le pays.

Bientôt, l’eau qui s’écoule devant nous ne sera plus envoyée dans la mer. Elle subira plutôt un troisième traitement. L’idée : la rendre apte à être réutilisée en agriculture ou carrément réinjectée dans l’aquifère de l’île.

« On ne peut plus se permettre d’envoyer de l’eau douce dans la mer », résume Ricardo Marshall, directeur du programme Roofs to Reefs. Même quand cette eau provient des… égouts de l’île.