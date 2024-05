Devenir un homme Ados et porno : oser en parler

Quel est l’âge moyen de la première exposition à la porno ? Les garçons sont-ils de plus grands utilisateurs que les filles ? Quels sont les impacts sur la sexualité adolescente ? Beáta Bőthe et Marie-Pier Vaillancourt-Morel, professeures au département de psychologie de l’Université de Montréal et de l’Université du Québec à Trois-Rivières, suggèrent des pistes et des lectures pour approfondir la réflexion.