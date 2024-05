Deux tabous : la mort et l’argent

L’héritage réunit deux grands tabous : l’argent et la mort. Alors, au décès, quand un patrimoine a été constitué, surprise il y a, souvent.

Symboliquement, les questions d’héritage remuent bien des gens. « Plusieurs n’osent même pas penser qu’ils peuvent en recevoir un, explique la sociologue Maude Pugliese. On n’aime pas penser à la mort de nos proches, qui vient en plus avec un changement de statut dans la famille. Cela signifie que le patriarche ou la matriarche, c’est nous, qu’il n’y a plus personne en haut de soi. »

De son côté, Me Marie-Eve Brown, notaire émérite, raconte se retrouver souvent avec des enfants déçus dans son bureau. De nombreux baby-boomers ont divorcé et se sont remariés, rappelle-t-elle. Les enfants de la première union, qui croyaient hériter de tout parce qu’un testament du défunt a bel et bien été fait en ce sens, sont souvent fâchés d’apprendre que la nouvelle épouse a statutairement droit à la moitié de la valeur de la maison, des meubles, de l’actif accumulé pendant la vie commune, etc.

« Il faut se renseigner sur les droits matrimoniaux », insiste Me Brown.

Mieux vaut aussi ne pas éviter les discussions difficiles.

PHOTO STÉPHANIE LACHANCE, TIRÉE DU SITE WEB DE LETTRE & BROWN INC. Me Marie-Eve Brown, notaire émérite

Une personne qui pressent que son père et sa mère n’en ont plus que pour un an ou deux peut se mettre à dépenser davantage en comptant sur un héritage de 500 000 $. S’il n’est finalement que de 125 000 $, ça change la donne. Me Marie-Eve Brown, notaire émérite

Dans la famille de Julie, c’est plutôt la deuxième femme, mal renseignée, qui est tombée de haut. « Elle croyait qu’elle aurait la totalité du patrimoine, alors qu’en fait, mon père s’était assuré de faire hériter ses enfants. »