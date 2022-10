Personne ne se bat dans les autobus quant au sort des bibliothèques publiques du Québec… mais le rôle qu’elles jouent pour rendre la lecture et la culture accessibles à tous est pourtant fondamental.

C’est pourquoi la publication récente d’un bilan de santé de ces bibliothèques est une excellente nouvelle.

Certains indicateurs de performance étaient déjà publics. On connaissait déjà le taux de fréquentation de chacun des établissements, par exemple. On savait aussi quels sont ceux où on emprunte davantage de livres.

Mais le véritable état de santé des bibliothèques, celui qui est lié à l’importance que les municipalités leur accordent et aux investissements qu’on leur consacre, demeurait depuis trop longtemps un grand mystère.

L’Association des bibliothèques publiques québécoises (ABPQ) vient de nous éclairer. Son premier Portrait national des bibliothèques publiques québécoises a permis d’évaluer les ressources dont chacun des établissements dispose (ou presque, on a pu examiner ceux qui couvrent 89 % du territoire du Québec). Et, par conséquent, de quantifier les services offerts à la population par chaque bibliothèque.

Les bibliothèques ont été cotées selon cinq indicateurs : les dépenses pour faire l’acquisition de nouveaux documents, les heures d’ouverture, la superficie des établissements, le nombre de places assises et l’état des ressources humaines.

On peut en tirer plusieurs conclusions utiles.

La première est en lien avec le résultat global obtenu par l’ensemble des bibliothèques publiques : 66 %.

Comme on habite une province où les livres ne sont pas, en général, assez valorisés, ce n’est pas étonnant. Ça s’explique, mais ça ne se justifie pas. C’est insuffisant.

Une deuxième conclusion, c’est que la qualité des services offerts au Québec est à géométrie variable.

De toutes les régions, c’est Montréal qui tire le mieux son épingle du jeu. Et de loin, avec une note globale de 91 %.

D’autres régions devraient être embarrassées parce qu’elles sont en dessous de la note de passage. Comme l’Outaouais (55 %), le Centre-du-Québec (57 %), la région de la Capitale-Nationale (57 %), la Mauricie (58 %) et Chaudière-Appalaches (59 %).

À noter : Laval ne fait guère mieux, avec 60 %.

C’est ce qui rend ce portrait si utile. Il est possible de se comparer et d’apprendre des autres. Ce sont les municipalités qui sont les principales responsables du sort de leurs bibliothèques. Et chacune a été informée des résultats de l’étude.

Les cancres auraient tout avantage à s’inspirer des 25 municipalités qui ont reçu un « résultat global d’excellence » dans le cadre de ce portrait national des bibliothèques. De Saint-Eustache à Notre-Dame-des-Prairies en passant par Mont-Royal (nous avons obtenu la liste, que nous reproduisons ci-dessous, vous pourrez voir si votre municipalité s’y trouve).

Pour mieux soigner les bibliothèques qui souffrent, un diagnostic était nécessaire.

Il est clair que certains élus auraient tout avantage à prendre conscience de l’importance des bibliothèques pour leurs communautés. Ils devraient aussi se rappeler à quel point encourager la lecture permet des gains appréciables pour notre société.

Une autre des conclusions qui s’imposent, c’est que les bibliothèques qui sont pétantes de santé sont généralement les plus populaires, nous a expliqué la directrice générale de l’ABPQ, Eve Lagacé.

« Quand on donne les ressources adéquates à une bibliothèque, on constate qu’il y a des retombées positives dans ses indicateurs de performance tels que la fréquentation, le nombre d’abonnés et le nombre d’emprunts. »

L’importance des bibliothèques publiques n’est plus à démontrer. Le réseau, dans son ensemble, est un atout inestimable.

Les plus récentes statistiques en font la preuve. En 2019, on dénombrait 2 771 686 abonnés dans la province (environ 273 000 de plus qu’il y a 10 ans) et plus de 54 millions de documents ont été empruntés (comparativement à 49 millions 10 ans plus tôt). Globalement, on enregistrait plus de 29 millions d’entrées cette année-là.

Notons en terminant que les livres (et la lecture) semblent avoir un allié à Québec.

En 2019, la CAQ avait rehaussé le budget des bibliothèques des écoles primaires et secondaires de 5 millions par année.

Or, lors de la récente campagne électorale, François Legault a promis une somme supplémentaire de 300 $ par année pour que chaque enseignant du préscolaire et du primaire puisse acheter des livres d’auteurs québécois pour ses élèves. Il veut aussi injecter 10 millions dans une campagne de sensibilisation à la lecture « pour la prochaine année ».

Son gouvernement pourrait certainement aller plus loin en se penchant sur des mesures qui permettraient de renforcer le réseau des bibliothèques publiques et de remédier aux problèmes des inégalités flagrantes. Peut-être en imposant des normes minimales dans toute la province ?

« À la CAQ, on est convaincu qu’il faut encourager la lecture chez tous les Québécois. Quand on tombe en amour avec les livres, habituellement, on continue de lire pour le restant de sa vie », a dit le premier ministre.

Permettez-nous de renchérir en citant l’auteur britannique Neil Gaiman, qui a prononcé une conférence sur la lecture et les bibliothèques il y a une dizaine d’années. « Si vous n’attachez pas de prix aux bibliothèques, alors vous n’en attachez ni à l’information, ni à la culture, ni à la sagesse. Vous réduisez au silence les voix du passé et vous nuisez à l’avenir. »

Des municipalités et arrondissements reconnus pour l’excellence de leurs bibliothèques Ville de Baie-D’Urfé

Ville de Fermont

Ville de Montréal-Est

Ville de Warwick

Ville de Beaconsfield

Ville de Bois-des-Filion

Ville de Côte-Saint-Luc

Ville de Dollard-des-Ormeaux

Cité Dorval

Ville de Kirkland

Ville de La Sarre

Ville de Lorraine

Ville de Montréal-Ouest

Ville de Mont-Royal

Ville de Notre-Dame-des-Prairies

Ville de Pointe-Claire

Ville de Rosemère

Ville de Sainte-Thérèse

Ville de Saint-Eustache

Ville de Saint-Rémi

Ville de Varennes

Ville de Westmount

Ville de Windsor

Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Arrondissement de Saint-Laurent