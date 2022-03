Vous avez des questions sur nos éditoriaux ? Des interrogations sur les sujets chauds de l’actualité ? Chaque semaine, l’équipe éditoriale répond aux lecteurs de La Presse.

Sur le prix de 2 $ le litre indiqué à la pompe, quel est le pourcentage de taxes prélevé ? Je ne parle pas du prix du carbone, mais bien du pourcentage de taxes qui a toujours existé. Gaétan Faubert

Monsieur Faubert,

Le prix de l’essence a dépassé la barre des 2 $ le litre cette semaine dans certaines stations-service de la province, ce qui alimente bien des discussions.

La Régie de l’énergie du Québec publie chaque jour les diverses composantes du prix de l’essence dans plusieurs villes du Québec.

Il y a toutefois un hic : la contribution provenant du marché du carbone et qui aboutit dans les coffres du Fonds d’électrification et de changements climatiques (l’ancien Fonds vert) est camouflée dans le coût du pétrole brut. Sachant que ce prix sur le carbone a justement été instauré pour influencer les comportements des consommateurs, on peut se demander pourquoi il n’est pas présenté explicitement.

Pour y voir parfaitement clair, nous avons donc contacté Carol Montreuil, de l’Association canadienne des carburants, et Sonia Marcotte, de l’Association des distributeurs d’énergie du Québec.

Le tableau suivant montre, pour un prix de 2 $ le litre, où va votre argent.

Pour répondre directement à votre question, en excluant le marché du carbone, les taxes représentent donc 58,2 cents, soit 29 % du total, pour un prix à la pompe de 2 $ le litre.

Il y a plusieurs observations intéressantes à faire. D’abord, la taxe pour le financement du transport en commun de 3 cents le litre est uniquement appliquée sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal. La région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine impose aussi une majoration de 1 cent le litre pour l’amélioration du transport collectif, mais elle est compensée par une réduction de taxe de 4,65 cents le litre qui s’applique aux régions éloignées.

Ensuite, outre la TPS et la TVQ, les (nombreuses !) autres taxes sur l’essence ne sont pas calculées en pourcentage, mais bien en cents. Leur montant n’augmente donc pas avec la hausse du prix du brut qu’on connaît actuellement. Rappelons que celle-ci est attribuable aux sanctions économiques appliquées à la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine.

« Le prix à la raffinerie varie tous les jours avec de grandes amplitudes, ce qui est exceptionnel et particulier à la situation que l’on vit actuellement », affirme Sonia Marcotte, de l’Association des distributeurs d’énergie du Québec.