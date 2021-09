Trois, deux, un… attention, ça roule pour la nouvelle section Contexte, qui sera désormais publiée tous les dimanches dans La Presse.

Avec ce projet emballant, nous voulons changer l’angle de la caméra pour vous offrir une perspective différente sur les enjeux importants qui touchent la société. Nous souhaitons vous fournir davantage de profondeur de champ, vous emmener dans les coulisses de l’actualité et vous présenter des gros plans sur les acteurs qui jouent un rôle crucial sur la scène publique.

Pour ce tout premier numéro, il était impossible de ne pas se focaliser sur le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. Tous ceux qui ont vécu cet évènement se rappellent où ils étaient lorsque les avions ont percuté les tours jumelles.

Vous, où étiez-vous ?

Moi, je me trouvais dans le bureau de mon patron à La Presse, hypnotisée par ces images inconcevables. Je me souviens des gens qui se précipitaient du haut du World Trade Center, dans un ultime choix entre le vide et les flammes. Ce même vide que j’ai ressenti à New York, des années plus tard, en face des immenses fontaines commémoratives qui ont remplacé les trous béants des deux tours. Comme un vertige face à ce point de bascule de notre histoire récente.

Mon collègue Yves Boisvert, lui, était sur le pont Victoria à regarder le ciel parfaitement bleu. Dans un récit qui s’étale sur 20 ans, il nous raconte, à travers ses expériences personnelles, de quelle façon les attentats ont lézardé les grandes institutions américaines, à commencer par le système de justice, et ont créé un terreau fertile à l’élection de Donald Trump comme président.

* * *

C’est notamment ce genre de récit que Contexte vous proposera en dossier d’ouverture, lequel prendra des formes variées chaque semaine : photoreportage, grand portrait, reportage à l’étranger, face-à-face…

Pour accompagner ce plat de résistance, la rubrique « Un café avec… » utilisera le prétexte de ce rituel matinal pour vous faire découvrir diverses personnalités. Cette semaine, ma collègue Rima Elkouri est allée boire un cappuccino avec le chef de police de Longueuil, Fady Dagher, lui-même victime de profilage racial après le 11-Septembre.

En fait, Contexte sera une véritable plaque tournante des forces vives de La Presse.

Les journalistes et les chroniqueurs de toutes les sections mettront la main à la pâte, tout comme nos graphistes, qui ont conçu un écrin lumineux et épuré auquel nos photographes ajouteront une richesse visuelle digne d’un magazine.

Notre nouvelle section abritera aussi l’équipe éditoriale de La Presse, qui loge dans la section Débats du lundi au samedi. En plus de la position du journal sur les questions qui vous touchent, vous aurez le bonheur d’y retrouver les dessins de notre inimitable caricaturiste Serge Chapleau.

* * *

Mais Contexte ouvre aussi ses pages à une brochette de collaborateurs de haut vol.

Chaque semaine, Michel C. Auger passera l’actualité politique aux rayons X avec toute l’acuité et la profondeur que lui confèrent ses 44 ans de carrière qui l’ont mené tant à Washington que sur les collines parlementaires de Québec et d’Ottawa.

Dans la chronique « Carte blanche », vous retrouverez aussi, en alternance, quatre artistes qui vous présenteront une réflexion dans un style plus personnel et littéraire. Ces plumes, ce sont celles de David Goudreault, Natasha Kanapé Fontaine, Serge Denoncourt et Kim Thúy, qui brise la glace cette semaine en nous dessinant sa carte du monde où se croisent les manifestants en Birmanie et les Afghans en fuite.

Enfin, pour décrypter l’actualité internationale, la Chaire Raoul-Dandurand et le Centre d’études et de recherches internationales ont accepté d’unir leurs forces. À tour de rôle, leurs nombreux spécialistes analyseront les grands évènements qui bousculent notre planète, en mettant en relief leurs répercussions ici, au Québec.

* * *

Mais nous comptons aussi sur votre collaboration à vous, chers lecteurs. Toute la semaine, nous publions déjà dans la section Débats vos précieux commentaires.

Dans Contexte, nous faisons maintenant un pas de plus en établissant un véritable dialogue.

Avec la rubrique « L’édito vous répond », je répondrai donc à vos questions avec l’aide de mes collègues éditorialistes.

Ce souci d’entretenir le dialogue avec le public, nous l’aurons aussi dans la nouvelle rubrique « En un mot ». Notre conseillère linguistique, Lucie Côté, répondra à vos questions sur la langue française, en plus de vous éclairer notamment sur les nouveaux mots, comme « déconfinement » ou « fixeur », qui apparaissent plus vite dans les manchettes que dans les dictionnaires.

Parlant de jouer avec les mots, rassurez-vous, Stéphane Laporte sera toujours là pour vous faire sourire avec ses boutades. Et pour fermer la section sur une note ludique et interactive, notre quiz hebdomadaire vous invitera à mesurer vos connaissances de l’actualité.

Alors, ça y est, votre café est prêt ?

Trois, deux, un… action !