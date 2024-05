« Ils se sont présentés avec des pelles et ils ont dit : creusons. »

Kimberly Murray n’en revient pas encore. En pleine nuit, raconte-t-elle, des « négationnistes » armés de pelles se sont introduits dans le verger de l’ancien pensionnat de Kamloops. Ils voulaient « voir par eux-mêmes » si des enfants étaient enterrés là.

La Première Nation Tk’emlúps te Secwépemc a alors compris qu’elle devait embaucher des gardiens de sécurité pour empêcher les intrus d’accéder au site.

PHOTO YUGO TAKAHASHI, FOURNIE PAR KIMBERLY MURRAY Kimberly Murray, interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les tombes et les sépultures anonymes

« C’est malade. J’appelle ça une maladie. Ce besoin de voir des restes humains, […] de voir des ossements pour accepter la vérité », se désole Kimberly Murray, avocate et membre de la Nation mohawk de Kanesatake qui a été nommée, en 2022, interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les tombes et les sépultures anonymes.

L’archéologue Adrian Burke, professeur au département d’anthropologie de l’Université de Montréal, ne cache pas sa colère face à la montée de ce « négationnisme haineux ». Depuis trois ans, il travaille lui-même auprès de différentes communautés autochtones qui cherchent à retrouver les enfants morts dans les pensionnats.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’archéologue Adrian Burke, professeur au département d’anthropologie de l’Université de Montréal

On leur a enlevé leurs enfants, on a tué leurs enfants par maltraitance ou par négligence, et maintenant, on prétend qu’on doit exhumer leurs enfants et leur faire revivre leurs traumatismes devant tout le monde pour démontrer à quelques imbéciles que tout ça s’est bien passé ?! Adrian Burke, archéologue et professeur au département d’anthropologie de l’Université de Montréal

Les six années d’enquête de la Commission vérité et réconciliation, les 6500 témoignages récoltés d’un bout à l’autre du pays, rien de tout cela n’est suffisant pour ces révisionnistes, s’insurge le professeur Burke ; ils veulent encore des preuves.

« Moi, si quelqu’un me demandait de déterrer ma grand-mère pour lui démontrer qu’elle est vraiment morte, je l’enverrais chier ! »

S’introduire sur un site de sépultures potentielles avec des pelles pour prouver qu’il n’y a pas de cadavres, ça ressemble en effet à une sorte de pathologie malsaine, entièrement condamnable.

Il me semble toutefois qu’il y a autre chose derrière ces accusations croisées de racisme et de fumisterie. Comme une sorte d’immense malentendu.

D’un côté, il y a ce réflexe, disons, très blanc : pour établir que des crimes ont bel et bien été perpétrés, il faut des preuves solides, des enquêtes criminelles, des fouilles, des examens médicolégaux. Il faut appeler la cavalerie, et vite !

De l’autre côté, eh bien, disons seulement que cavalerie n’a pas toujours rimé avec sécurité ou justice. Mais surtout, il faut comprendre que l’objectif des communautés autochtones n’est pas tant de prouver un crime que de faire le deuil de leurs enfants morts. Ça signifie retrouver chacun de ceux qui ne sont jamais rentrés à la maison, et dont ils ont perdu la trace.

Le malentendu a été amplifié par le fait que la nouvelle initiale a été mal rapportée par de nombreux médias, au Canada et à l’étranger. Malgré les rectificatifs apportés, cela a semé une confusion qui perdure aujourd’hui.

Soyons clairs : non, on n’a pas découvert de charniers, ni à Kamloops ni ailleurs. Non, les religieux ne se sont pas livrés à des massacres d’enfants.

Ça ne veut pas dire que les communautés n’ont pas besoin de réponses.

Je n’ai pas réussi à obtenir une interview avec un représentant de la Première Nation Tk’emlúps te Secwépemc. La communauté, m’a-t-on dit, organisera bientôt une conférence de presse pour faire le point, trois ans après l’annonce de la découverte de 215 sépultures anonymes potentielles.

Mais peu importe ce qu’on trouvera, ou pas, sur le site de l’ancien pensionnat de Kamloops, cette annonce a déjà tout changé. Depuis l’électrochoc du 27 mai 2021, des dizaines d’autres communautés ont annoncé des découvertes semblables. Le pape François est venu au Canada pour s’excuser au nom de l’Église catholique. Des gouvernements, des diocèses et des congrégations religieuses ont ouvert des archives qu’ils tenaient secrètes depuis des décennies.

« Il y a certainement eu une augmentation de la volonté de ces différents groupes de travailler avec nous et avec les communautés », se réjouit Jesse Boiteau, membre de la Nation métisse et archiviste principal au Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR), affilié à l’Université du Manitoba.

Le gouvernement de Justin Trudeau a promis 300 millions de dollars pour financer les recherches des communautés autochtones. D’un bout à l’autre du Canada, ces recherches sont déjà bien entamées. Mais la tâche est loin d’être simple.

Adrian Burke travaille auprès de la communauté crie de Chisasibi, dans le Nord-du-Québec. Deux étés durant, armé d’un appareil à radar pénétrant, l’archéologue a ratissé les sites des deux anciens pensionnats – l’un anglican, l’autre catholique – de l’île de Fort George. D’autres experts ont inspecté les lieux avec des chiens entraînés à détecter les restes humains. « On est rendu à une autre étape, dit-il. On met une clôture et une plaque ou on déterre les enfants ? »

Le dilemme est douloureux, difficile à trancher. À Fort George, les deux pensionnats ont accueilli des enfants cris, inuits et innus. Différentes communautés doivent s’entendre sur la marche à suivre. Parfois même différentes familles au sein de ces communautés. « J’ai assisté à des réunions où, d’un bord de la table, on disait : “Non, on n’y touche pas”, alors que de l’autre bord, on disait : “Oui, on exhume” », raconte Adrian Burke.

Certains veulent ramener, enfin, leurs proches à la maison.

D’autres veulent qu’on laisse les morts tranquilles.

Creuser ou ne pas creuser. À Kamloops, aussi, telle est la question. Là-bas, aussi, des enfants issus de différentes communautés ont fréquenté le pensionnat.

Il y a beaucoup de dialogues de nation à nation. Doit-on protéger le site ou faire des exhumations ? Ce sont les décisions difficiles que les gens doivent prendre. Ce n’est pas surprenant que ça prenne du temps… Kimberly Murray, interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les tombes et les sépultures anonymes

Il ne faut pas s’étonner, non plus, que certaines communautés cherchent désormais à éviter l’attention médiatique, affirme Adrian Burke. « L’explosion du cas de Kamloops, ça les a vraiment abasourdis. Ça a été un peu hors de leur contrôle, alors qu’il s’agissait d’une question extrêmement sensible et personnelle. Ce n’est pas quelque chose qu’ils voulaient nécessairement annoncer à toute la planète. […] Depuis, les gens ont appris. Ils ont dit : à partir de maintenant, on va faire ça à l’interne. »

Des travaux d’excavations auraient déjà été lancés à divers endroits, à l’abri des regards. Bientôt, sans doute, il y aura des annonces. Il est probable qu’il y ait des exhumations, puisque des sites identifiés sont d’anciens cimetières. Les croix et les pierres ont disparu depuis des décennies. Mais les corps sont là. « Tout indique que, généralement, si l’enfant mourait, on l’enterrait et on mettait une croix », dit Adrian Burke, qui peine à croire que des enfants aient pu être jetés dans des fosses communes.

Lui aussi déplore le malentendu initial. « Ce ne sont pas les Autochtones qui ont dit que les sœurs et les frères avaient tué les enfants. Sauf que 150 000 enfants ont été arrachés à leurs communautés. Il y en a qui sont morts… » Au moins 4100, mais sans doute bien davantage, selon le CNVR.

Ces enfants n’ont pas été assassinés, mais ils sont morts alors qu’ils fréquentaient les pensionnats. Ils ont été enterrés selon les rites chrétiens, mais loin de leurs familles, dont plusieurs, jamais prévenues, attendent toujours des réponses, des décennies plus tard. Il est là, le scandale, dans toute sa tragédie.

