On a longtemps regardé de haut la médecine de famille dans les facultés universitaires. C’était le choix facile, voire paresseux. Au cours des dernières années, les universités ont dû adapter leur formation pour mieux valoriser le travail de l’omnipraticien.

Toutes les personnes à qui j’ai parlé pour ce reportage partagent la même expérience : à un moment dans leur formation, on leur a dit : « Tu es trop bon(ne) pour être médecin de famille, tu devrais faire une spécialité. »

C’est ce que le Dr René Wittmer, diplômé en médecine de famille de l’Université de Montréal, appelle le « curriculum caché ». « C’est profond, complexe et difficile à défaire, lance-t-il, car ce sont des non-dits. Ce n’est pas inscrit dans les livres. Moi-même, on m’a dit ça durant ma formation. »

Comment attirer les étudiants dans une spécialité si on leur dit que c’est pour les gens faibles ? Le Dr René Wittmer, diplômé en médecine de famille de l’Université de Montréal

Le Dr Wittmer croit que pour corriger le tir, il faut d’abord reconnaître l’existence de ce « curriculum caché ». « Il faut l’exposer et l’expliquer, croit le médecin de famille. Il faut dire aux étudiants : “Vous allez entendre ça” et ensuite, rectifier les faits. Il faut aussi des modèles de rôles positifs très présents dans la formation. »

Coup de foudre : mode d’emploi

Depuis quelques années, toutes les facultés de médecine s’activent à bonifier la formation pour revaloriser la médecine de famille et y attirer plus d’étudiants.

Comment ?

D’abord, en embauchant davantage de médecins de famille comme professeurs et mentors. Ensuite, en rapprochant les stages de la première ligne, dans les groupes de médecine familiale, et en région. Objectif : exposer les étudiants à la médecine de famille le plus tôt possible et rendre cette spécialité plus attrayante. « C’est facile de tomber en amour avec une autre spécialité si on rencontre la médecine de famille trop tard », lance le Dr Wittmer.

Le problème : la grande majorité des médecins qui enseignent sont des spécialistes. À l’époque où le Dr Wittmer était sur les bancs d’école, les médecins de famille étaient rares parmi les enseignants. « Depuis, on a fait énormément de chemin », ajoute le Dr Wittmer, qui a collaboré étroitement à l’élaboration du renouveau du programme de médecine de l’Université de Montréal qui entrera en vigueur à la prochaine rentrée.

À l’origine de ce changement : une volonté de faire une place de choix à la médecine familiale.

Il y a vraiment une vision de construire un programme axé sur le généralisme, des notions qui peuvent servir à tout médecin spécialiste, et pas seulement au médecin de famille. Bien sûr, on espère que ça va susciter des vocations. Le Dr René Wittmer

La faculté de médecine va également ouvrir des cliniques multidisciplinaires dans la région de Montréal. Ce projet-pilote, déjà approuvé par le ministère de la Santé, permettra de faire vivre la première ligne aux étudiants. Le doyen de la faculté de médecine de l’Université de Montréal, Patrick Cossette, parle de « laboratoire vivant » pour décrire ces cliniques où l’on enseignera sur place afin de mieux comprendre la trajectoire de la première ligne entre le médecin et les autres professionnels de la santé comme les physiothérapeutes ou les pharmaciens.

« On développera des places supplémentaires de stages en groupe de médecine familiale dans ces cliniques », précise le doyen.

Le nouveau programme de médecine mettra aussi l’accent sur l’enseignement de la communication et du leadership, la gestion de l’information et le numérique, ainsi que l’interaction avec les patients – grâce à la collaboration des patients-partenaires.

Plus de formation en région

Toutes les facultés de médecine ont bonifié leur offre de stages en médecine de famille. À l’Université de Sherbrooke aussi, on a ajouté des stages en première ligne et augmenté le nombre de médecins de famille au sein du corps professoral.

Les campus délocalisés permettent en outre aux étudiants des facultés de médecine d’étudier et de faire des stages dans les régions du Québec. L’Université de Sherbrooke est présente au Saguenay, à Moncton et à Longueuil, tout près de l’hôpital Charles-Le Moyne. L’Université McGill a un campus en Outaouais en plus d’être présente à Châteauguay et à Val-d’Or. Quant à l’Université Laval, elle possède des pavillons à Lévis et à Rimouski, ainsi qu’une cinquantaine de places pour les étudiants qui souhaitent faire leur externat à Baie-Comeau, Chandler, Maria ou Amqui.

Un autre projet sur la table de l’Université Laval : l’ouverture de places d’enseignement de la médecine de famille à Sept-Îles (qui en a bien besoin) en collaboration avec le CISSS de la Côte-Nord. L’objectif est double : exposer les étudiants à la réalité autochtone et former des médecins issus des Premières Nations.

Aller à la rencontre des patients

Au-delà de la refonte des programmes d’enseignement de la médecine, l’initiative qui m’a le plus enthousiasmée, c’est la volonté affichée de se rapprocher de la population.

J’ignorais que, depuis 2016, la faculté de médecine de l’Université Laval organise des forums citoyens pour comprendre ce que la population attend de ses médecins.

On rencontre des citoyens un peu partout sur notre territoire pour savoir quel est le type de professionnel de la santé que les gens aimeraient avoir. Julien Poitras, doyen de la faculté de médecine de l’Université Laval

La faculté de médecine de l’Université Laval a introduit le premier citoyen-collaborateur à son conseil facultaire, en octobre dernier.

« La communication et la collaboration sont des éléments qui sont ressortis de nos forums et qui nécessitent davantage d’attention », note-t-il.

L’Université de Sherbrooke s’apprête, elle aussi, à lancer des Journées d’échange et de coconstruction dans le but de se rapprocher des milieux communautaires et des préoccupations citoyennes.

À l’Université de Montréal, l’accent est mis sur le patient-partenaire, un concept lancé il y a une quinzaine d’années qui prendra plus de place dans la nouvelle formation des futurs médecins dans le cadre d’échanges et de laboratoires.

Ces initiatives me semblent prometteuses. À tort ou à raison, bien des gens ont l’impression que les médecins observent le monde du haut de leur piédestal. Ou qu’ils ne vivent pas dans le même monde qu’eux. Il s’agit d’impressions, bien sûr. Et on ne peut pas mettre tous les médecins dans le même panier. Mais je salue les nombreuses initiatives qui visent à les rapprocher de nous. Car il n’y aura jamais meilleure valorisation de la médecine de famille que le soutien de la population.