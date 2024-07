Michel C. Auger

Michel C. Auger Collaboration spéciale

Il y a une expression anglaise qui dit qu’« un léopard ne peut changer de peau ». Cela s’applique particulièrement bien à Donald Trump.

C’est l’une des grandes questions de cette campagne électorale : sera-t-il capable de s’adapter ? Alors qu’il s’est préparé pour faire campagne contre Joe Biden, le style de campagne qu’il pratique depuis près d’une décennie sera-t-il encore efficace pour affronter Kamala Harris ?

Cela pourrait être déterminant puisque M. Trump est victime d’un phénomène de « plafond de verre ». Il n’a jamais réussi, dans les sondages comme dans les élections, à atteindre les 50 % des voix qui rendent une victoire indiscutable. Et les premiers sondages Trump-Harris montrent qu’il ne réussit toujours pas à briser ce plafond.

Le style Trump est maintenant bien connu : insulter l’adversaire, remettre en question sa compétence, quand ce n’est pas son intelligence. On ne s’étonnera donc pas que dans une entrevue sur la chaîne Fox News cette semaine, il ait accusé Kamala Harris d’être « une véritable ordure », « bien pire que Joe Biden » et « la personne la plus radicale qui ait jamais occupé » la vice-présidence.

Mais, en même temps, M. Trump affirme qu’il n’est pas certain qu’il veuille débattre avec Mme Harris le 10 septembre prochain, comme il avait été convenu avec le président Biden.

Cela indique qu’il n’était pas prêt et, surtout, qu’il n’a jamais cru que Joe Biden quitterait la course et, encore moins, que le Parti démocrate referait si rapidement son unité autour de la vice-présidente.

PHOTO KAMIL KRZACZYNSKI, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Kamala Harris lors d’une allocution à Milwaukee, dans le Wisconsin, le 23 juillet dernier

Et il semble aussi ne pas être prêt à ce que son adversaire soit aussi prompt à la contre-attaque.

Ce fut la grande erreur de Hillary Clinton, il y a huit ans, lors de la campagne électorale de 2016 : elle n’a jamais répliqué directement aux attaques de Donald Trump, se disant sans doute, comme Talleyrand, que « tout ce qui est excessif est insignifiant ».

Mais M. Trump avait savamment tablé sur une décision douteuse de Mme Clinton, qui avait conservé ses courriels officiels sur un serveur privé. Il laissait entendre que cela pourrait être une infraction criminelle. Le FBI avait plutôt conclu qu’il s’agissait de négligence, mais que cela ne méritait pas d’accusation criminelle.

Une conclusion qui n’a pas empêché les partisans républicains de scander « Lock her up ! » (Enfermez-la !) lors des assemblées de M. Trump.

Cette fois, ce sont les démocrates qui scandent « Lock him up » en référence aux 34 verdicts de culpabilité qu’a reçus M. Trump dans l’affaire de falsification de livres comptables pour couvrir des paiements à une vedette de films pornos avec laquelle il a eu une liaison – ce qu’il nie toujours, au demeurant.

La différence majeure entre les deux campagnes pour l’ex-président, c’est que son adversaire, cette fois, va répliquer. Mme Harris était procureure générale de la Californie et, avant cela, elle était la procureure en chef du district de San Francisco. Et, dans cette campagne électorale, elle veut encore être le procureur.

Il y a quelques jours, dans une assemblée publique au Wisconsin, elle a dit : « Comme procureure, j’ai combattu des prédateurs qui abusaient des femmes, des fraudeurs qui abusaient des consommateurs et toutes sortes de tricheurs qui ne respectaient pas les lois, croyez-moi, je connais les individus comme Donald Trump. »

C’est une situation inédite pour l’ancien président. Il est habitué à attaquer sans trop devoir se défendre. Mais ses exagérations pourraient bien se retourner contre lui.

Par exemple, il a commencé à attaquer Kamala Harris sur la question de l’avortement, l’accusant de vouloir « tuer des bébés » en déformant les paroles d’un gouverneur démocrate à propos de rares cas d’avortement après 32 semaines de grossesse.

Mais la question de l’avortement est devenue toxique pour les républicains depuis la décision de la Cour suprême des États-Unis – bien garnie de juges conservateurs grâce aux nominations de Donald Trump – qui a infirmé la jurisprudence et permis aux États d’interdire l’avortement.

M. Trump veut que cette décision ne relève désormais que des États plutôt que du gouvernement fédéral, mais il faut noter que les démocrates ont eu de meilleurs résultats que prévu à toutes les élections depuis la décision des juges.

Dans ce contexte, les attaques de M. Trump ne vont que consolider le vote qui lui est déjà acquis, sans lui permettre de faire de gains.

Mais ce qui montre le mieux le désarroi des républicains est cette nouvelle ligne d’attaque selon laquelle Joe Biden a été victime d’une sorte de coup d’État et contraint par son propre parti de se retirer. Selon un sondage publié ces derniers jours, pas moins de 87 % des Américains ont dit que M. Biden a pris la bonne décision en se retirant.

Cette campagne est, évidemment, loin d’être terminée. Mais, pour les républicains, tout indique que le départ de Joe Biden et l’arrivée de Kamala Harris n’auront vraiment pas les effets escomptés.

