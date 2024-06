Le monde des idées est en ébullition. Découvrez ce qui apparaît sur le radar de notre chroniqueuse.

Manuel rabat-joie féministe

Les féministes sont souvent décrites comme des « rabat-joie ». Des femmes qui n’aiment pas les hommes, qui n’ont pas le sens de l’humour, qui passent leur temps à « chiâler »… Ces critiques, Sara Ahmed les a doublement entendues puisqu’elle défend un féminisme intersectionnel, par définition plus radical quand on l’oppose au féminisme dit institutionnel. Son manifeste se veut un ouvrage éducatif dans lequel la philosophe retourne chaque pierre, répond à chaque critique et défend un féminisme éclaté et inclusif qui parle aussi au nom des femmes trans, queers, racisées et handicapées. Un livre utile si on veut comprendre les débats qui traversent le mouvement féministe aujourd’hui.

Manuel rabat-joie féministe Sara Ahmed, traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Emma Bigé et Mabeuko Oberty La Découverte 346 pages

PHOTO SARAH MEYSSONNIER, ARCHIVES REUTERS CNews fait partie de l’empire médiatique de Vincent Bolloré.

La « bollorisation » de la France

On connaîtra ce dimanche les résultats du premier tour des législatives françaises. Pour mieux comprendre la montée de l’extrême droite dans les intentions de vote, il faut lire cette entrevue avec l’historien des médias Alexis Lévrier. Il explique comment l’homme d’affaires Vincent Bolloré s’est construit un empire médiatique (CNews, Europe 1, Canal+, Le Journal du dimanche…) pour porter ses idées conservatrices. Par sa filiale Vivendi, il contrôle également certaines des plus prestigieuses maisons d’édition françaises comme Fayard, Grasset et Stock. Il a donc une immense influence sur le monde des idées et des opinions en France. Cette entrevue nous éclaire sur le phénomène.

Lisez l’entrevue avec Alexis Lévrier

Vivian Maier – Claire-obscure

On avait découvert le talent de Vivian Maier – une nounou à première vue sans histoire – grâce à John Maloof qui avait acheté un lot de photos dans une vente aux enchères. Dans l’ouvrage Vivian Maier, Street Photographer, il a fait découvrir au monde l’œuvre de cette photographe qui a pris autour de 120 000 photos de rue. Depuis, il y a eu de nombreux documentaires, des livres et, aujourd’hui, ce roman graphique qui raconte la vie hors norme de Maier. Elle est morte en 2009 sans jamais connaître la gloire, mais son œuvre lui survit. Ce roman graphique est une belle introduction à la vie de cette femme libre, indépendante et exceptionnelle.

Vivian Maier – Claire-obscure Émilie Plateau, Marzena Sowa Dargaud 130 pages

Où est Dieu ? Sur TikTok !

IMAGE FOURNIE PAR URBANIA « Depuis quand c’est cool d’aimer Dieu ? », un reportage d’Urbania

De jeunes influenceurs québécois dans la vingtaine qui racontent sur TikTok comment ils ont trouvé Jésus, je ne l’avais pas vue venir, celle-là ! Je suis tombée par hasard sur ce reportage d’Urbania qui m’a complètement happée. Le journaliste raconte la popularité de Dieu chez certains jeunes influenceurs et créateurs de contenu qui semblent avoir trouvé un peu de paix et de sérénité dans la parole de Dieu. Et qui répandent la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Phénomène passager ou lame de fond ? Ce reportage est troublant. Et très bien fait.

Regardez le reportage dans le micromag d’Urbania

Laure Adler, l’intégrale

Sa voix me manque sur France Inter, mais heureusement, il reste ses écrits. Et ils sont nombreux. À ses essais et ses biographies s’ajoutent de nombreuses entrevues, des lettres, des notes inédites. Ce livre de collection est une formidable démonstration de l’apport de Laure Adler à la vie culturelle et intellectuelle française. Ses prises de position en faveur des droits des femmes et des arts lui confèrent une place unique dans le paysage médiatique français. Et si vous n’avez pas vu son documentaire La révolte des vieux, précipitez-vous : on peut le rattraper sur le site web de TV5Unis.