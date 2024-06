J’étais curieux de savoir si Emmanuelle Pierrot avait été influencée par les auteurs de la Beat Generation, à qui son roman fait immédiatement penser et que j’ai dévorés comme le sien plus jeune. Il se trouve que oui. Emmanuelle Pierrot connaît ses classiques et peut parler autant de Jack Kerouac que de Charles Bukowski ou de Richard Brautigan.

Ce sont souvent des hommes qui ont du fun, souvent au détriment des femmes. Ils sont durs à lire pour ça. Brautigan m’a beaucoup influencée, mais il m’a aussi amenée à faire ma propre littérature beatnik de ma perspective féminine. Emmanuelle Pierrot

« Moi aussi, j’ai voyagé, j’ai fait du pouce, j’ai dormi dehors, dit-elle. J’ai fait toutes les mêmes affaires qu’eux, mais je ne les ai pas faites avec la même aisance. Il y a un certain privilège de voyager en tant que femme : les gens n’ont pas peur de moi, je me fais plus inviter à dormir dans des places, je me fais plus ramasser sur le pouce. Mais après, c’est moi qui dois me méfier parce que je peux attirer des gens mal intentionnés. »

Depuis la parution du roman, elle voyage plutôt de salon du livre en salon du livre. « C’est une façon tellement bizarre de voyager ! », lance-t-elle.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’entrevue aura été l’occasion pour notre chroniqueur de visiter le terrain vague d’Emmanuelle Pierrot, vaste espace rocailleux strié de voies ferrées.

Pourquoi bizarre ?

« Parce que je suis toujours dans des chambres d’hôtel ! répond-elle. Je voyage en avion, j’ai mes Uber payés par des petites bourses de déplacement. Et Félix du Quartanier [sa maison d’édition] m’appelle pour savoir si je suis bien rendue et si j’ai besoin de quelque chose. C’est vraiment la grosse ouate, mais ce n’est pas désagréable. »

La route lui manque-t-elle ?

« La réponse courte, c’est oui, dit-elle. Mais je ne prends plus tant de risques aujourd’hui. Mon lobe frontal est développé maintenant ! J’ai mes anxiétés, mes stress. Je suis contente d’avoir fait mes voyages quand je n’avais pas de lobe frontal, que je ne pensais pas aux conséquences de mes actions et que je n’avais pas peur. »

Qui est Emmanuelle Pierrot ? Elle est née en 1994 et a grandi en banlieue de Montréal.

Entre 2012 et 2020, elle a vécu et voyagé au Yukon, en Colombie-Britannique, au Texas, en Californie et en Louisiane.

Elle a été poète de rue, femme de chambre, cueilleuse de fruits et guide touristique.

Elle a publié son premier roman, La version qui n’intéresse personne, à l’automne 2023.

Elle vit aujourd’hui entre Montréal et le Bas-Saint-Laurent.

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue