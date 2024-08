Chaque coin du Québec regorge d’histoires aussi incroyables que mal connues. Maxime Pedneaud-Jobin profite de la belle saison pour en explorer quelques-unes. Aujourd’hui, il revient sur la bataille de Saint-Denis.

Je n’ai rien à me reprocher dans ma conduite politique et je suis prêt à faire face à toutes les accusations qui seront légalement et justement portées contre moi […] mais je ne permettrai pas qu’on m’arrête comme un malfaiteur. Wolfred Nelson, chef patriote

Politiquement, on peut affirmer que les patriotes sont les vrais vainqueurs de l’histoire⁠1. Toutefois, militairement, ils n’ont eu qu’une seule et unique victoire, celle de Saint-Denis. Je suis allé marcher sur les lieux de la bataille, sur les bords du superbe Richelieu, au cœur d’un des plus beaux villages du Québec. Les traces du drame y sont nombreuses.

Retour dans le passé⁠2.

Exploités par le colonisateur britannique, les habitants du Bas-Canada (le Québec) exigent des réformes. Après de vastes consultations, des tournées des villages, de nombreuses assemblées publiques, appuyés massivement par la population, ils adoptent les célèbres 92 résolutions. Aux élections de 1834, le Parti patriote remporte une victoire écrasante (77 sièges sur 88). En mars 1837, la réponse britannique aux 92 résolutions est connue : c’est non à absolument toutes les demandes. Il y a même des reculs : Londres renforce le pouvoir des autorités coloniales au détriment du gouvernement local. Les patriotes organisent des assemblées populaires en appui aux 92 résolutions, la colonie s’agite. Les Britanniques décident de décapiter le mouvement politique en faisant arrêter ses chefs.

Wolfred Nelson, Louis-Joseph Papineau et Edmund Bailey O’Callaghan se réfugient à Saint-Denis.

En 1837, les patriotes protègent leurs chefs politiques contre des arrestations indignes. Ce n’est pas une rébellion, c’est un acte de résistance à la tyrannie.

Le matin du 23 novembre 1837, les patriotes savent que 500 soldats britanniques s’approchent de Saint-Denis. Alors que l’Église interdit d’aider les patriotes, le bedeau Édouard L’Hussier passe outre et sonne le tocsin pour rameuter les habitants des environs⁠3. Les patriotes seront quelque 300, armés de fourches, de bâtons et de fusils. Nelson est aux commandes.

Ils construisent une barricade au cœur du village, sur ce qui s’appelle aujourd’hui le chemin des Patriotes, et se retranchent dans des maisons en pierre qui bordent la rue.

PHOTO ARMAND TROTTIER, ARCHIVES LA PRESSE La Maison nationale des patriotes à Saint-Denis-sur-Richelieu

Les Anglais arrivent et, toute la matinée, les patriotes résistent. Certains ont une expérience militaire, beaucoup sont de bons chasseurs, ils savent tirer. En après-midi, on informe Nelson qu’une troupe de 150 habits rouges tente de les contourner par les champs. Le chef patriote envoie 50 hommes à leur rencontre. Ils sont armés de quelques fusils et de… bâtons de clôture ! Ce sont des piquets dont la pointe est aiguisée et durcie au feu. Il fallait avoir de puissantes convictions pour se battre avec les moyens de l’âge de pierre ! Trompée par les apparences, croyant les patriotes armés jusqu’aux dents, la troupe anglaise se replie ! Au village, l’affrontement continue.

Le jeune George-Étienne Cartier, futur premier ministre du Canada-Est, est envoyé à Saint-Antoine, de l’autre côté du Richelieu, pour aller chercher des munitions. Il revient avec des balles et du renfort : des hommes des villages de Saint-Antoine, Contrecœur, Saint-Ours, Saint-Roch et Verchères. Les patriotes ne reculent pas d’un pouce.

En fin de journée, voyant leurs lourdes pertes, à court de munitions, et devant la détermination des paysans qui leur font face, deux compagnies de la plus puissante armée du monde battent en retraite dans le désordre, abandonnant leur canon sur place, humiliées. Les patriotes sont maîtres du champ de bataille.

L’historien Gérard Filteau estime les pertes anglaises à 30 morts et à plusieurs dizaines de blessés. Les patriotes font aussi 10 prisonniers. Chez les patriotes, on déplore 11 morts et 7 blessés.

Excommuniés comme bien des patriotes, les héros tombés au combat n’auront pas accès au cimetière. On ignore où ils sont enterrés.

En 1987, pour le 150e anniversaire de la bataille, l’Église permettra l’installation de pierres tombales symboliques au cimetière, pierres restaurées et inaugurées le 24 juin dernier. À voir. C’est émouvant.

Mais les Anglais ne se laissent pas humilier ainsi. Le 2 décembre, ils reviennent, pillent et brûlent 60 maisons du village. Les soldats détruisent même le monument érigé par Nelson en l’honneur de Louis Marcoux, un patriote tué en 1834. Cet ouvrage, rafistolé, est toujours debout au cœur du village. Le village, centre d’activité économique régional, mettra des décennies à se relever du saccage.

Aujourd’hui, six monuments rappellent les évènements. Ils constituent un intéressant circuit à visiter.

En marchant au village, sur les pas des patriotes, j’essayais de comprendre leur courage. Ils avaient réfléchi, débattu, demandé des réformes précises, raisonnables. Ils avaient joué le jeu de la démocratie. L’État colonial, corrompu, violent et raciste, avait répondu non, non et non. Il voulait maintenant leur enlever leurs chefs. Il fallait que ça s’arrête. Mais les patriotes avaient devant eux la plus grande puissance de l’époque. Ils affrontaient un empire, ils n’avaient aucune chance de gagner, aucune.

Je pensais à cet échange entre Victor Hugo, qui s’opposait au coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1848, et un citoyen, certain de la défaite.

Le citoyen : « Qu’espérez-vous ? »

Hugo : « Rien. »

Le citoyen : « Qu’allez-vous faire ? »

Hugo : « Tout. »

À Saint-Denis, le 23 novembre 1837, les patriotes espéraient peu, ils ont tout fait et ils ont gagné.

Pour en savoir plus sur les patriotes Sur place Maison nationale des patriotes (Maison Jean-Baptiste-Mâsse) Visitez l’exposition permanente Entre résistance armée et insurrection – Chapitre 1 Consultez le site de la Maison nationale des patriotes Aux livres, citoyens ! En résumé : Brève histoire des patriotes, par Gilles Laporte, Éditions Septentrion, 2015. En profondeur : Histoire des patriotes, par Gérard Filteau, Éditions Septentrion, 2003.

1. Lisez la chronique « Les patriotes, vrais vainqueurs de l’histoire »

2. Le nombre d’hommes et de soldats présents, les chiffres des pertes, toutes ces données font débat. Le récit de la bataille aussi fait débat. Pour connaître toutes les nuances de l’histoire, lire Gérard Filteau, Gilles Laporte ou encore Laurent-Olivier David.

3. La cloche est toujours là. Elle date de 1802 et provient d’une fonderie londonienne qui a également fondu la Liberty Bell de Philadelphie et le Big Ben de Londres. Elle est classée monument historique. Baptisée le 1er octobre 1806, elle reçoit le nom de Marguerite-Michel. Le prénom Michel lui est probablement donné en l’honneur de Michel Gervaise (1717-1787), deuxième missionnaire à desservir Saint-Denis, mais les raisons justifiant le choix de Marguerite sont inconnues. Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec