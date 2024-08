Carte blanche à Éliane Gagnon Les saisons de l’oubli

La vie est une série de saisons qu’on attend, qu’on espère voir arriver ou voir disparaître. Elle devient un éternel recommencement de « quand je vais avoir, faire, pouvoir… », comme si la gloire, le pouvoir et les louanges étaient tout ce qui comptait… Et je m’aperçois que remettre la vie à plus tard ou espérer qu’elle soit différente est la réalité de bien des gens. Mais moi, j’ai décidé que je ne pouvais plus vivre comme ça, parce que le déni de la réalité me mène directement à la souffrance.