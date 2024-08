Cet été, nos journalistes passent chaque semaine un moment en terrasse avec une personnalité pour une discussion conviviale. Suzanne Colpron a rencontré Erika Suarez, une humoriste et comédienne en plein élan.

Erika Suarez nous avait donné rendez-vous au restaurant La Belle et La Bœuf, à LaSalle, à deux pas de chez elle. L’endroit possède une terrasse, qui donne sur le stationnement, mais l’humoriste nous attendait à l’intérieur, sous les barils de bière en métal suspendus au plafond, derrière les rideaux rouges qui tamisent la lumière et au son d’une musique des années 1980. Elle venait de commander un cocktail dans un « joli verre ».

« Quand j’ai vu le nom du drink, I Love You, j’étais : whouuu, j’aime ça ! », lance-t-elle, avec un grand sourire, longs cheveux noirs bouclés, faux ongles peints en rose, longs et pointus, et tatouages plein les bras. Sur sa main gauche, elle a fait tatouer les mots Memento mori, ce qui signifie : « Rappelle-toi que tu dois mourir ». Et sur sa main droite, Vida loca : « Vis ta vie à fond ». Deux phrases qu’elle se répète chaque jour comme un mantra. Parce qu’Erika sait que la vie ne tient qu’à un fil. À 16 ans, on lui a diagnostiqué un cancer du sein. Et à 19 ans, elle a perdu ses jumeaux, morts quelques jours après leur naissance d’une maladie du sang.

Cela ne l’empêche pas de se trouver incroyablement « chanceuse ».

Chaque fois que je vais donner un show et qu’il y a du monde, je me dis : ben voyons donc, ça n’a pas de bon sens ! J’ai le goût de prendre le monde dans les bras, et de lui dire : mon Dieu, merci. Erika Suarez, humoriste et comédienne

« Je suis une petite fille qui a grandi dans le ghetto McGill, qui ne vient de rien. »

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Erika Suarez

Pour ceux qui ne la connaissent pas, permettez qu’on la présente. Erika Suarez est une humoriste queer, en couple depuis huit ans avec un homme, cimentier applicateur dans la construction, rencontré sur Tinder. « J’ai vraiment trouvé ‟ma” personne qui, contre toute attente, est un homme, dit-elle en rigolant. À la surprise de tout le monde, parce que j’ai toujours eu une préférence pour les femmes. »

En plus de se produire sur scène, elle a joué dans la série Après le déluge et participé à la plus récente saison de Big Brother Célébrités.

Erika est née au Québec de parents nés ailleurs. Papa : Cuba. Maman : Portugal.

Elle a grandi au centre-ville de Montréal, dans un immeuble d’appartements situé tout près du campus de l’Université McGill, où ses parents étaient concierges.

Le français, qu’elle a appris au primaire, est sa quatrième langue, après le portugais, l’espagnol et l’anglais.

En plus d’un petit frère de 19 ans, elle a sept demi-frères et demi-sœurs, nés d’unions précédentes de son père. Certains qu’elle connaît, d’autres pas.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Erika Suarez

Fascination pour la mort

Adolescente, Erika ne rêvait pas de monter sur scène. Ou plutôt si, mais ce n’était pas une option dans sa famille. « Chez moi, dans une maison d’immigrants, être acteur, c’est pas une job ! Donc, c’est non », résume-t-elle.

Elle rêvait donc d’être thanatologue. La mort, étrangement, la fascine depuis qu’elle est toute petite. Elle a aussi songé à la mécanique automobile. Mais ses parents lui ont dit : « non, non, non, ce n’est pas un métier de femmes ». Puis, à 16 ans, elle est tombée malade et a dû arrêter l’école.

Un an plus tard, après ses traitements, un ami lui a offert de travailler dans un salon funéraire comme préposée. « Je recevais les familles, je plaçais les fleurs, je m’occupais du service, décrit-elle. J’ai adoré ça ! » Mais au bout de quelques années, elle a eu envie d’aller voir ailleurs. Elle a été conseillère financière, puis formatrice dans le même secteur. C’est à ce moment-là, juste avant la pandémie, qu’elle a commencé à faire de l’humour.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Erika Suarez, Humoriste et comédienne

Un de ses collègues lui a parlé d’Aba et Preach, qui tenaient une soirée d’humour, The Ethnic Show. « C’est eux, dit-elle, qui m’ont donné ma première chance. Je suis allée voir Preach, je l’ai salué : ‟Moi, c’est Erika, j’aimerais peut-être essayer de faire de l’humour pour le fun.” Il m’a dit : ‟Parfait, reviens la semaine prochaine avec un cinq minutes.” J’ai dit : ‟Ben oui, pas de problème.” Puis, j’ai googlé ce que ça voulait dire, un cinq minutes ! »

La semaine suivante, Erika livrait son premier numéro d’humour, un cinq minutes écrit en grande partie par son chum. « Je suis tombée en amour au premier rire », confie-t-elle. Quelques mois plus tard, elle changeait de métier : peintre en bâtiment. Un emploi de 6 h à 14 h, du lundi au vendredi, qui lui permettait d’être sur scène le soir, et qu’elle a « adoré ».

« C’est dur, réussir », avoue Erika, devant son « I Love You » à peine bu. « Il faut que tu travailles. Il faut que tu joues presque tous les soirs. Tu prends une soirée où tu n’es pas sur le line-up. Tu vas à la soirée. Tu trouves le booker. Tu lui serres la main. Tu lui dis : ‟Moi, je suis Erika Suarez, je veux faire l’humour, booke-moi sur ta soirée.” S’il ne te booke pas, tu y retournes la semaine d’après. C’est ça que j’ai fait. »

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Erika Suarez, Humoriste et comédienne

Je suis un bourreau de travail. J’étais à 5 h 45 sur le chantier. Je travaillais toute la journée. À 14 h, j’arrivais chez moi, j’essayais de dormir une heure et demie. À 18 h, je partais de chez moi. Boum, on s’en va au centre-ville jusqu’au show le plus tard. Erika Suarez, humoriste et comédienne

« Je faisais toutes les salles. J’allais au Bordel, à l’Abreuvoir, au Clébard. J’allais partout, je voulais voir le plus de monde possible. »

Il lui arrivait de ne pas dormir de la nuit pour peaufiner son matériel, dit-elle, avant de rentrer sur le chantier au petit matin. « Je passais des heures et des heures à écouter de grands humoristes parler, donner des conseils, écouter des podcasts. J’ai lu des livres, des notes de cours de ceux qui ont fait l’École de l’humour. »

Depuis deux ans, Erika se produit un peu partout au Québec et sera à l’affiche de plusieurs festivals cet été : Montréal, Québec, Sherbrooke. Quel accueil lui réserve-t-on en région ? « Ce que je vis, souvent, c’est ce que j’appelle du ‟racisme positif”, répond-elle. Souvent, après les shows, des gens viennent me voir et me disent : ‟T’es pas comme les autres immigrants, toi, t’es vraiment le fun.” Je leur dis : ‟Non, non, on est tous de même ! C’est juste que tu n’as pas eu ce contact-là.” »

Questionnaire estival Mon été idéal : C’est définitivement un été à la plage. S’il fait chaud et que je suis au bord de l’eau, je suis heureuse ! Le dernier livre que j’ai lu : Haunting Adeline, de H.D. Carlton. C’est un livre de « dark romance ». J’aime les histoires d’horreur ou obscures. Un livre que tout le monde devrait lire : Des souris et des hommes, de John Steinbeck. C’est mon livre préféré. Une personne qui m’inspire : Fred Pellerin, c’est le numéro un de la liste des personnes avec qui j’aimerais travailler un jour. Des gens, morts ou vivants, avec qui j’aimerais partager un repas : Nostradamus, Neil deGrasse Tyson et Jésus !