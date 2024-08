Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé le Québec en mars 2020, le directeur artistique du Festival des arts de Saint-Sauveur, Guillaume Côté, a vite saisi les impacts, négatifs et positifs, pouvant en découler. Certes, le déplacement d’artistes internationaux était stoppé. Mais il y avait rétention d’artistes québécois chevillés au pays.

Résultat ? Avec la complicité du maestro Yannick Nézet-Séguin, Côté modifie prestement la programmation de la 29e édition de l’évènement consacré à la musique et à la danse. Dix musiciens sont jumelés à dix chorégraphes québécois pour interpréter dix courts solos inspirés par la crise. Un solo est mis en ligne chaque dimanche, du 5 juillet au 6 septembre 2020.

Au lieu d’être annulé, l’évènement s’est réinventé pour être présenté en ligne, lit-on dans l’ouvrage La culture au Québec au temps de la pandémie.

L’impact de la COVID-19 n’a pas toujours donné de résultats aussi heureux, mais force est de reconnaître que les acteurs du milieu culturel se sont adaptés, ont trouvé de nouvelles avenues, ont fait preuve d’initiative. Au bénéfice de leurs artisans, mais aussi des quelque 8,5 millions de Québécois confinés à la maison, en mal de repères.

Au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec (CRILCQ), on a aussi compris que les chercheurs avaient un rôle à jouer dans cette situation, à savoir documenter la mémoire collective du milieu culturel face à la pandémie. Ce qui a mené à cet ouvrage.

On dira peut-être que c’est encore une patente à gosses « financée avec nos taxes ». Mais il reste que ce livre savant a parfaitement sa place pour la compréhension de l’histoire en marche.

On dit « livre savant », ce qui implique qu’il y a, oui, des passages arides, voire très arides qui rejoindront un public restreint. Dès le départ, une introduction d’une quarantaine de pages, dont cinq de bibliographie, n’est pas l’idée du siècle pour charmer le grand public.

Qu’on se rassure, d’autres sections sont très accessibles, voire captivantes.

Ainsi, le chapitre consacré au cirque québécois, un secteur « vulnérable aux bouleversements économiques », mais où les réseaux sociaux ont constitué un vecteur positif (eh oui !) pour rejoindre les gens, comme on le lit dans l’extrait ci-dessous.

C’est dans ce chapitre qu’on retrouve la très éloquente photo, signée Antoine Carabinier-Lépine, illustrant la couverture. L’art (ici, le cirque) est encapsulé par la pandémie et force les rares spectateurs à observer les créateurs dans un espace aéré, la rue.

Autre chapitre captivant, celui consacré à la télévision, « qui a le plus bénéficié de la situation », selon son auteur Pierre Barrette. Ce dernier s’est entre autres penché sur les conférences de presse du premier ministre du Québec, François Legault, où il fallait « ramener la cacophonie des discours ambiants à une ligne argumentative claire ».

Barrette s’intéresse aussi aux changements apportés au format de l’émission Tout le monde en parle (TLMEP) qui, s’ils pouvaient avoir l’air d’une « adaptation cosmétique circonstancielle », ont constitué une « transformation majeure du concept ». En fait, affirme M. Barrette, la crise a ramené TLMEP à son rôle initial d’agora, perdu au profit de l’infotainment au fil des ans.

L’ouvrage est divisé en quatre sections : recenser et chercher, créer, diffuser et subsister. Si le premier segment explique la démarche des chercheurs, les trois autres plongent dans les actions et réactions des acteurs du milieu. Les personnes friandes de statistiques trouveront leur bonheur dans plusieurs analyses et tableaux. Un chiffre parmi d’autres : dans le cadre d’un sondage mené auprès de 31 artistes musicaux émergents (entre 20 et 35 ans désireux de faire de leur art leur profession), 57,1 % des répondants ont dit que la première vague de la pandémie a eu un effet positif sur leur créativité. Mais cet effet s’est réduit à 33 % à la deuxième vague.

Comme quoi, il était temps que ça finisse.

Extrait « Dès lors, les réseaux sociaux jouent un rôle essentiel pour rappeler aux artisans du cirque à quel point ils sont soudés et solidaires. Les premières performances de salon (de cuisine, de balcon) sont partagées sur Instagram, YouTube, Viméo. On rivalise d’inventivité. Des montages d’extraits vidéo sont proposés à partir des prouesses des artistes isolés qui se rencontrent grâce au montage (sic). Il y a un désir d’extériorisation, tel un tintamarre, qui se manifeste en réaction au confinement… »

Qui sont Hervé Guay, Louis Patrick Leroux et Sandria P. Bouliane ? Hervé Guay est directeur du département de lettres et communication sociale à l’Université du Québec à Trois-Rivières, où il enseigne le théâtre. M. Leroux est recteur de l’Université Saint-Paul à Ottawa. Mme Bouliane enseigne la musicologie à la faculté de musique de l’Université Laval. Tous trois sont chercheurs au CRILCQ.