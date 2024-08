Tout l’été, nos chroniqueurs partent à la rencontre de personnalités qui les inspirent. Pour échanger sur ce qui, dans la vie, nous motive, nous donne des ailes, nous pousse à créer ou à agir. À l’occasion d’une rencontre dans les jardins de l’Usine C, Nathalie Collard s’entretient avec la comédienne Anne-Marie Cadieux.

Chaque fois que je vois Anne-Marie Cadieux sur une scène, au cinéma ou à la télé, chaque fois que je l’entends en entrevue, le premier mot qui me vient invariablement à l’esprit, c’est « liberté ».

Cette femme m’a toujours semblé libre dans sa façon de créer, de s’exprimer, d’être.

Quand je lui fais part de cette impression, elle semble ravie.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La liberté est une inspiration que partagent Anne-Marie Cadieux et Nathalie Collard.

« Ça me touche que tu me dises ça, car, pour moi, c’est une quête constante. »

L’actrice m’avait donné rendez-vous dans le jardin de l’Usine C, au pied de la cheminée de l’ancienne usine Raymond, au cœur du Centre-Sud, à Montréal. Ce théâtre est un peu sa deuxième maison ces temps-ci. Anne-Marie Cadieux y a brûlé les planches plus tôt cette année dans le rôle de Sylvie, personnage marquant de l’adaptation théâtrale de Vernon Subutex, mise en scène par Angela Konrad. Et c’est dans ce même théâtre que la veille, toujours avec Konrad, elle a commencé le travail autour du texte Triste tigre de Neige Sinno, dont elle fera la lecture dans le cadre du Festival international de littérature, en septembre prochain.

Le fait que l’Usine C ait été conçue par des « starchitectes » québécois (Saucier+Perrotte) n’est pas pour déplaire à Anne-Marie Cadieux, qui s’intéresse à tout ce qui touche l’architecture, l’aménagement et l’urbanisme.

C’est donc dans ce havre de verdure, où le chant des oiseaux couvre le bruit de la ville et où l’ombre fraîche des arbres nous fait oublier la chaleur écrasante, que nous nous rencontrons pour la première fois.

C’est intimidant de dire à quelqu’un qu’on ne connaît pas qu’elle nous inspire, mais la conversation avec Anne-Marie Cadieux est tout de suite facile et amicale. Il faut dire que le thème de la liberté nous inspire toutes les deux.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Anne-Marie Cadieux

Je n’aime pas l’autorité. En étant comédienne – un métier que mes parents m’ont laissé choisir sans contrainte ni pression –, je choisis mes projets, je n’ai pas de patron. Je me sens vraiment libre. Anne-Marie Cadieux

Moi qui ne connais le théâtre que d’un point de vue de spectatrice, je croyais que les acteurs étaient dans un rapport d’obéissance face aux metteurs en scène. Peut-on être complètement libre quand on existe dans la vision d’un autre, qu’il soit metteur en scène ou réalisateur ? « Le metteur en scène est un avènement du XXe siècle, affirme Anne-Marie Cadieux. Je pense que l’acteur a son libre arbitre, qu’il peut refuser des choses. C’est certain que tu ne veux pas être un obstacle à la vision de quelqu’un. Il y a un genre de soumission de l’interprète, c’est vrai, mais il y a quand même ce que tu apportes, ta vision de la chose, et des fois, tu peux être en désaccord avec le ou la metteur(e) en scène. Ça m’est arrivé. La liberté, c’est aussi de choisir les gens avec qui tu travailles… et de se livrer à des gens intéressants [rires]. »

Dans ce métier où on « existe » grâce au fameux désir de l’autre, qu’il soit cinéaste ou dramaturge, Anne-Marie Cadieux estime que dire « non » est aussi une forme de liberté. « La première fois que j’ai dit non, je pensais que j’allais m’effondrer, que je n’aurais plus de carrière, se souvient-elle. Mais tu as le choix de dire non même quand tu n’as pas d’argent. Tu as le choix de dire : ceci ne me ressemble pas et ce n’est pas une bonne idée pour moi de le faire. »

Laisser venir les choses

Je découvre en parlant avec Anne-Marie Cadieux que cette quête de liberté va bien au-delà du choix d’un rôle ou d’un projet. C’est une quête qui s’inscrit dans la démarche artistique de la comédienne, dans la recherche d’un état intérieur qui permet d’accueillir un rôle, de le développer, de l’incarner. La fille très terre-à-terre que je suis est fascinée par ce travail qui me semble un peu ésotérique.

« Quand tu es acteur, les choses ne se passent pas nécessairement au niveau cérébral », m’explique Anne-Marie Cadieux alors qu’au même moment (je le jure !), un chat portant un nœud papillon traverse le jardin !

« Ça se passe ailleurs, au niveau inconscient », poursuit-elle.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’inconscient occupe une place importante dams la démarche artistique d’Anne-Marie Cadieux.

Jouer, c’est s’imprégner, c’est avoir plus de questions que de réponses. Moi, je ne veux pas imposer quelque chose. Quand je travaille un rôle, j’attends, je laisse venir les choses. Anne-Marie Cadieux

« J’essaie des trucs physiquement, je construis quelque chose. Au fond, c’est très artisanal. Il faut être patient. Je mets tout en place, mais je ne veux pas tout décider, je veux être surprise. Je veux que quelque chose arrive, que quelque chose me surprenne, comme si le personnage prenait forme à mon insu. Au début, c’est vaste, puis ça se rétrécit, comme dans un entonnoir. »

La comédienne précise que tous les acteurs n’ont pas la même approche. « Tu travailles, mais ensuite, tu te frottes aux autres, et les choses jaillissent à ce contact, avec les autres acteurs et le metteur en scène. Ça me fascine encore avec le temps. C’est vraiment une construction. On crée ça tous ensemble, il faut que tout le monde arrive en même temps, mais on ne sait pas ce qui va émerger. C’est comme un miracle… »

Libre comme Mitchell

L’an dernier, j’ai assisté à une représentation du spectacle Le projet Riopelle de Robert Lepage. Anne-Marie Cadieux y incarnait la peintre américaine Joan Mitchell, qui a été la compagne de l’artiste québécois durant plus de 20 ans. J’adore Mitchell. J’ai vu de nombreuses expositions de ses œuvres au fil des ans et j’ai visionné plusieurs entrevues d’elle. Le jeu d’Anne-Marie Cadieux m’a littéralement jetée par terre. On ne voyait qu’elle sur la scène du théâtre Jean-Duceppe. Elle ÉTAIT Joan Mitchell. Avec le recul, quel regard porte-t-elle sur cette expérience ? « Ce n’était pas difficile de la jouer, affirme la comédienne, car même si elle était loin de moi, elle était très proche en même temps. Elle, elle était libre ! J’ai aimé incarner cette femme qui n’était pas dans la séduction, qui se fichait de son image et du coup, ça la rend hyper moderne. Pour une femme, c’est libérateur. »

Durant sa carrière, Anne-Marie Cadieux a toujours aimé se frotter à des personnages de femmes plus grandes que nature comme Sarah Bernhardt ou la reine Élisabeth Iʳᵉ. Joan Mitchell, qui a consacré sa vie à l’art, s’inscrit dans cette lignée. « Elle était intransigeante, note la comédienne. Brillante, érudite, avec un caractère assassin et un humour très incisif. C’était une femme moderne qui vivait de façon moderne. Elle disait : ‟Je ne veux pas qu’on me dise quoi penser, quoi voir. Je suis intéressée par la politique.” »

Libre, tu dis ? Il y a une parenté entre toutes ces femmes, elles étaient des forces de la nature. Et quand tu les interprètes, tu repars avec quelque chose. Anne-Marie Cadieux

Anne-Marie Cadieux m’explique qu’elle essaie de choisir des personnages féminins qui dépassent la simple fonction (une mère, une sœur, etc.). La comédienne dit vouloir incarner des femmes qui sont des êtres sexués, politiques.

« Dans Vernon Subutex de Virginie Despentes, par exemple, il y a un point de vue sur la société, les femmes, la rue, le néo-libéralisme, observe-t-elle. C’est l’fun d’avoir à défendre quelque chose comme ça même si c’est névrotique et violent. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La comédienne confie que la peur fait partie de son quotidien.

Au-delà du cliché « du rôle qui transforme l’actrice », ce sont les œuvres auxquelles elle se colle qui opèrent quelque chose d’un peu mystérieux en elle, me confie Anne-Marie Cadieux. « La lecture de l’œuvre, la rencontre avec les gens, une façon d’entrer en rapport avec le monde… Chaque fois, c’est l’ensemble de l’expérience qui me transforme. »

Et la peur, dans tout ça ? Car il n’y a pas de liberté sans un certain vertige. Encore une fois, Anne-Marie Cadieux me surprend en m’avouant que la peur fait partie de son quotidien de comédienne.

« C’est sûr que j’ai peur, lance-t-elle. C’est encore un mystère de monter sur scène. Le passage devant le public, c’est une sensation très forte, c’est quelque chose de violent. Chaque fois, je me dis que je ne serai pas capable. C’est cliché de le dire, mais tu es sur la corde raide. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Est-ce que les émotions, le corps, seront au rendez-vous ? Est-ce que JE serai au rendez-vous ? Il y a beaucoup d’interférences quand on entre sur scène, on doit en enlever beaucoup pour être dans le moment présent, pour être dans une espèce d’état second tout en étant dans le réel. Alors juste avant d’entrer en scène, je me parle. Je me dis des mots, des mantras : ‟ouverture”, ‟détente”, ‟plaisir” et… ‟liberté”… »

Ce qui l’inspire « Les femmes qui continuent à travailler toute leur vie comme Louise Bourgeois, Alanis Obomsawin, Monique Miller, Joan Mitchell… Elles sont fortes, libres. Elles ont tracé leur voie contre vents et marées. Ce sont des modèles pour moi. » « Les œuvres artistiques m’inspirent aussi beaucoup. Je peux voyager en fonction d’expositions ou de pièces de théâtre. Rester à l’affût de ce qui se crée fait partie de mon ADN. Il faut savoir rester ouvert d’esprit et se dire, sans pour autant oublier le passé, que de toute manière, ce sont les jeunes qui ont raison. » « Regarder la nature, en être consciente. Me réjouir à la vue d’un arbre, d’un oiseau, d’une fleur. Je n’ai pas besoin d’aller à la campagne pour cela, la nature urbaine me va très bien. »