La vie est une série de saisons qu’on attend, qu’on espère voir arriver ou voir disparaître. Elle devient un éternel recommencement de « quand je vais avoir, faire, pouvoir… », comme si la gloire, le pouvoir et les louanges étaient tout ce qui comptait… Et je m’aperçois que remettre la vie à plus tard ou espérer qu’elle soit différente est la réalité de bien des gens. Mais moi, j’ai décidé que je ne pouvais plus vivre comme ça, parce que le déni de la réalité me mène directement à la souffrance.

Éliane Gagnon Collaboration spéciale

Personne n’aime souffrir, mais tout le monde est affligé par des conditions, des drames, des peurs, des ressentiments, des doutes, des incompréhensions, des traumatismes. C’est notre façon de composer avec eux qui détermine la qualité de notre moment présent. Je me dis sans cesse que je n’ai pas le choix d’accepter la réalité telle qu’elle est même si elle est terrifiante, voire inacceptable.

Je raconte ça parce qu’il y a environ trois saisons, j’ai vu ma maman commencer à décliner cognitivement. Sa réalité et la mienne ont changé, mais je n’ai pas voulu voir ce qui me pendait au bout du nez. À son tour, elle est affligée par la vieillesse. Elle a beau vouloir l’éviter de toutes les manières, le temps fait des ravages. C’est inévitable, la mort nous guette. Et en avoir peur, c’est ce qui nous rend complètement dépendants des solutions miracles pour nous sentir bien. Vite. Ici. Maintenant. Il faut faire quelque chose pour changer notre réalité. Et le temps nous file entre les doigts. Toujours. En oubliant le moment qui était important.

Vieillir, ça fait partie du jeu de la vie. Que ça fasse notre affaire ou non. Et lorsque la réalité frappe, parfois, nous ne sommes pas prêts à la recevoir en plein visage. L’alzheimer. La maladie qui frappe de plein fouet. Tout aussi insidieusement que l’alcoolisme. De l’extérieur, l’être cher ne semble pas malade. Mais en vérité, son cerveau se détraque, de jour en jour, de semaine en semaine, pour finalement devenir une version qu’on ne reconnaît plus.

C’est comme la mort avant son temps. Pire encore parce que ma mère est vivante, consciente qu’elle est en train de quitter le monde tel qu’elle l’avait connu.

Et que rien ne sera plus jamais pareil. Elle sait qu’elle deviendra un fardeau pour la famille. C’est l’inconscience qui veut avertir la conscience. C’est indescriptible. Oublier un mot n’est plus anodin. Demander quatre fois la même chose non plus. Ne pas comprendre pourquoi il faut porter de bons souliers pour ne pas tomber et se blesser, ce n’est plus un sujet de discussion. Nous allons acheter des souliers, pour la protéger.

On dit que l’alzheimer est la forme la plus courante de démence. Il n’existe pas de belle maladie, mais celle-ci est déroutante, autant que l’alcoolisme, que je connais très bien. Je me demande si elles ne sont pas, finalement, intimement liées, ces deux maudites. Il paraît que la consommation abusive d’alcool triple les risques de démence. L’alcool, l’alcool, ce n’est pas une raison pour devenir fou ! Eh bien oui, ce l’est. Personne n’est à l’abri d’un détraquement du cerveau. Moi-même, âgée de 39 ans, j’ai de sérieux problèmes de mémoire, une condition de mon cerveau qui décline à un rythme qui s’accélère. Je le sais, je l’observe, je le vis. J’ai peur. Je vois ma mère comme je me vois et tous ceux qui ont abusé ou qui abusent de cette substance psychoactive sans penser à demain. À plus tard. Aux impacts. Aux conséquences. J’ai peur pour nous tous. Sauf que je n’ai plus peur de le dire.

Loin de moi l’intention d’être alarmiste, mais plutôt réaliste. Quand nous arrêtons de boire, les effets néfastes se font tout de même sentir. Dangereusement.

Car il faut se rappeler que l’alcool est un anesthésiant bien populaire qui « patche » de façon temporaire le mal qui nous afflige, qui transforme la réalité en une illusion de plaisir et de bonheur. Le temps qu’il faut.

Et quand le médicament cesse de fonctionner, on recommence. À boire ou à souffrir. Et à oublier qu’on souffre.

Dernièrement, j’ai eu des moments de grands chocs et de questionnements à penser : « Ça va être quoi si le cerveau de ma maman décline rapidement et que la prochaine saison n’a même pas le temps d’arriver que son cerveau devient défectueux pour toujours ? Comment je vais faire pour l’accepter, pour le gérer, pour le vivre ? »

Honnêtement, j’ai déjà mal de savoir que ma mère n’est pas éternelle. Je n’ai jamais vécu de grand deuil, mis à part celui de la bouteille. Je tente de voir le bon côté des choses. Je peux me préparer. Je peux l’aimer tellement que la maladie s’efface dans nos âmes. La joie dans mon cœur, c’est d’avoir ma maman sous mon toit. Tant que je pourrai, je la garderai avec nous. Bien vivre avec ma mère, ici, maintenant, pour ne pas regretter notre vie : c’est ça, le plus important.

Et jamais, peu importe la saison, mon cœur ne pourra l’oublier. Et pour moi, c’est ça, l’éternité.

