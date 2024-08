Chaque coin du Québec regorge d’histoires aussi incroyables que mal connues. Maxime Pedneaud-Jobin profite de la belle saison pour en explorer quelques-unes. Aujourd’hui, il redonne ses lettres de noblesse au Pontiac.

Le Pontiac, « fleur oubliée, perchée au bout d’une branche interminable, la route 148 »1, est peut-être l’une des régions de l’Outaouais et du Québec les moins connues. Pourtant, son histoire a tout ce qu’il faut pour nous donner envie de la visiter.

Au début de la Nouvelle-France, cette région située à l’extrémité ouest du Québec jouait un rôle économico-militaire crucial. À deux heures à l’ouest de Gatineau se trouve une île appelée « des Algoumequins » par Champlain, puis île Tessouat, puis Petite île aux Allumettes⁠2 et aujourd’hui île Morrison. Elle fait partie de la municipalité de L’Isle-aux-Allumettes.

Véritable forteresse entourée de rapides, l’île permettait aux Algonquins de verrouiller la rivière des Outaouais et d’y imposer des droits de passage. Ils contrôlaient ainsi le chemin le plus rapide entre les Pays d’en haut et ceux d’en bas⁠3. En 1613, Tessouat le Borgne, chef algonquin qui, un temps, donnera son nom à l’île, bloque d’ailleurs le passage à Champlain, qui devra attendre 1615 et contourner Tessouat pour pouvoir aller explorer la Huronie. Tessouat est un « remarquable oublié » dont je vous recommande l’histoire⁠4. Tous les grands explorateurs et tous les grands chefs de guerre qui ont parcouru l’Amérique du Nord sont passés près de son île : Champlain, Radisson, D’Iberville, La Vérendrye, des Groseilliers, etc. Elle fait rêver.

Ceux qui voulaient contourner Tessouat ont plutôt foulé le sol de la presqu’île de Rapides-des-Joachims, un village situé plus à l’ouest, à l’embouchure de la rivière Dumoine. La Dumoine⁠5, l’une des dernières rivières sauvages non harnachées du Québec, permettait de contourner le royaume de Tessouat par le nord, en redescendant la Noire ou la Coulonge, et ainsi rejoindre Montréal « gratuitement ».

Si une balade dans l’Outaouais vous intéresse, il y a un seul livre, un livre extraordinaire, à connaître. Il recense tous les sites patrimoniaux de la région et il se lit comme un roman : L’autre Outaouais – Guide de découverte du patrimoine, par Manon Leroux. La section sur le Pontiac compensera la quasi-absence de mise en valeur de l’histoire des lieux par les autorités locales. Presque tout ce que vous venez de lire, et ce qui vient, en est tiré.

L’autre Outaouais – Guide de découverte du patrimoine Manon Leroux Édition Pièce sur pièce 400 pages

Albert Demers, né en 1910, est, lui aussi, un « remarquable oublié » de L’Isle-aux-Allumettes. Petit, il prend l’habitude de sculpter des animaux de la forêt et des scènes de chasse. De riches chasseurs s’entichent de ses œuvres et en font la promotion.

Al Capone, le célèbre gangster, possède un pavillon de chasse au nord de Rapides-des-Joachims. En 1930, il embauche Demers pour peindre des scènes de chasse sur les murs de son manoir à Chicago. Quelques années plus tard, l’acteur Clark Gable lui demande la même chose. Demers, fils d’un modeste agriculteur, vivra de son art⁠6.

Sur la route de L’Isle-aux-Allumettes, vous passerez nécessairement par Portage-du-Fort. Ayez une pensée pour Elsie Gibbons. En 1953, les habitants du village l’ont élue mairesse en son absence, sans lui demander son avis et à l’unanimité. Pour eux, cette femme d’affaires était la seule à avoir le talent nécessaire pour régler les problèmes du village. En acceptant le défi, elle devenait la première mairesse de l’histoire du Québec.

Un peu plus loin, à l’ouest de Portage-du-Fort, à l’entrée de la municipalité de l’Île-du-Grand-Calumet, se trouve une croix blanche, au cœur du petit parc Cadieux, un site qui rappelle un des beaux récits de la Nouvelle-France. Jean Cadieux était un coureur des bois, interprète, marié à une Algonquine. Il se serait sacrifié pour sauver ses amis et sa famille d’une attaque iroquoise⁠7. Le lieu de sa mort a longtemps été un site de pèlerinage pour les voyageurs qui se rendaient dans les Pays d’en haut. Avant de s’éteindre, il aurait écrit un chant de mort sur une écorce de bouleau, la complainte de Cadieux. Alexandre Belliard l’a mise en chanson⁠8.

Toujours plus loin à l’ouest, en amont du village de Sheenboro, vous découvrirez un autre lieu dont, j’en suis certain, vous n’avez jamais entendu parler : le site du Rocher-à-l’Oiseau. C’est l’un des plus importants sites archéologiques de peintures rupestres en Amérique du Nord ! Le rocher, une paroi haute de 150 mètres, est parsemé d’une soixantaine de peintures, des dessins stylisés vieux de plusieurs siècles, exécutés à l’ocre rouge. Le site est sacré pour les Algonquins. Notez que les peintures ne sont pas visibles de la rive, il faut les voir à partir de la rivière. Toutefois, de superbes randonnées pédestres sont possibles sur la crête des montagnes qui la bordent⁠9 et des reproductions des peintures sont visibles sur des panneaux d’interprétation. Le rocher doit probablement son nom au faucon pèlerin, l’« oiseau-tonnerre », l’oiseau le plus rapide au monde, qui y niche encore aujourd’hui.

Je termine cette introduction au Pontiac par un personnage bien vivant : Jane Toller.

PHOTO JEAN GOUPIL, ARCHIVES LA PRESSE La Maison Bryson, construite en 1854 par George Bryson (1813-1900), abrite aujourd’hui un musée voué à l’histoire du Pontiac et à la famille Bryson.

Parfois surnommée la baronne de Fort-Coulonge⁠10, elle est préfète de la MRC du Pontiac depuis 2017, et j’ai eu l’honneur de travailler avec elle. Avant de se lancer en politique dans le Pontiac, elle a été conseillère municipale à Toronto, elle y a même brigué la mairie en 2006 (sous le nom de Jane Pitfield, patronyme de son mari). Elle est l’arrière-arrière-petite-fille de George Bryson, un baron du bois qui régnait sur le Pontiac à la fin du XIXe siècle. Les Bryson sont les seuls barons du bois de l’Outaouais dont on peut encore voir un certain nombre de résidences prestigieuses. Grâce à la baronne, il est possible d’y avoir accès. En effet, elle a racheté le manoir ancestral familial, le Spruceholme Inn⁠11, bâti en 1875, pour en faire un superbe gîte touristique et un centre de conférences. Mi-gîte, mi-musée, l’auberge vaut à elle seule le voyage à l’extrême ouest du Québec.

